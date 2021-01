Forsvaret har økt antall lærlinger

Forsvaret trapper opp antall læreplasser. Mange av utdanningsplassene er innen maritime fag. Foto Emil Wenaas Larsen/Forsvaret

Forsvaret har dette året økt antall lærlinger med over 50 i forhold til forrige skoleår. Totalt hadde Forsvaret 378 nye læreplasser ved det siste opptaket og er nå Norges største lærebedrift med godt over 600 lærlinger fordelt på over 30 ulike lærefag.



En rekke av læreplassene til Forsvaret er innen maritime fag med Sjøforsvaret som læreplass. Blant annet er det tatt opp lærlinger innen maritime fag som matros, motormann og maritim elektriker og i fag som kan brukes innen yrker tilknyttet maritim virksomhet som kokk, kontor- og administrasjon og logistikk.



BEHOV FOR SPESIALISTER

Læreplassene er fordelt over hele Norge, fra Kristiansand i sør til Kirkenes i nord.



Forsvaret opplyser at de neste årene vil de ha behov for å ansette mange nye spesialister med ulike fagbakgrunner. Mange av disse vil ansettes etter å ha tatt fagbrev i Forsvaret, slik at de som tar læretiden sin i Forsvaret har gode muligheter for fast jobb i etterkant.