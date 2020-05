Fortsatt kansellering for utlandsferjer

Ingen ferje mellom Oslo og Kiel før tidligst 15. mai. Foto: Color Line.

Det vil fortsatt ta noe tid før det blir mulig å ta ferje til Danmark med DFDS, og til Kiel med Color Line. For Color Lines vedkommende har man nå forlenget kanselleringsperioden til å gjelde avganger til og med 14. mai, mens DFDS forteller på sine nettsider at forbindelsen Oslo – København vil være innstilt til og med 3. juni.



Color Line skriver på sine nettsider at de løpende følge rådene fra myndighetene både i Norge, Tyskland og Sverige, og innfører rutiner og systemer som skal bidra til å skape trygghet for både reisende og ansatte.

For rederiets ulike samband er det seiling, om enn noe redusert, fra både Larvik og Kristiansand til Hirtshals, men bare med frakt og passasjerer som er bosatt i Danmark eller skal i transitt til sine hjemland. For returene til Norge er det bare med frakt og passasjerer bosatt i Norge.



For sambandet Sandefjord – Strømstad er det ingen trafikk til og med 14. mai. Godsruten mellom Oslo og Kiel med MS Color Carrier er i drift.



Københavnbåten

DFDS har innstilt både ruten mellom Oslo og København og mellom Amsterdam og Newcastle til og med 3. juni.



Rutene i Østersjøen og over Den engelske kanal er fortsatt i drift, men med en del tilpasninger blant annet når det gjelder restauranter, butikker og lounger.



Fra Vestlandet

Også Fjord Line har omfattende endringer i sine ruteplaner, både når det gjelder Stavanger/Bergen til Hirtshals, og Hirtshals til Brevik. Ruten Sandefjord – Strømstad er innstilt. Det er satt opp en tilpasset rute mellom Kristiansand og Hirtshals, som også har anløp av Stavanger to ganger i uka.



Rederiet presiserer også at reisene må være «strengt nødvendige», men peker på at betydningen av dette varierer fra land til land. Innreise til Danmark vil da kun gjelde for danske statsborgere eller de som kan bevise at de har et formål i landet og innreise til Norge vil da kun gjelde for norske statsborgere eller de som kan bevise at de har et formål i landet. Myndighetene gjør unntak når det gjelder reglene for innreise og karantene for transport av gods.



Stena Line har allerede besluttet ikke bare å innstille som rute mellom Oslo og Frederikshavn, men å avvikle hele ruten.



Ferjene mellom Oslo og København er innstilt til og med 3-juni, i første omgang. Foto: DFDS.