Fosen Yard skal gjøre ferdig stor passasjerferje

Fosen Yard skal gjøre ferdig en stor passasjerferje som er under slep fra Tyskland.

Fosen Yard i Trøndelag har fått kontrakt på ferdigstilling av en stor og moderne passasjerferje, forteller veftet i en pressemelding. Skipet ble påbegynt av et tysk verft som gikk konkurs i sommer, og er nå under slep fra Tyskland til Norge. Det er ventet til Fosen omkring månedsskiftet.



Adm. dir. Anders Straumsheim i Fosen Yard understreker i en kommentar at oppdraget er meget viktig for verftsindustrien i området av Norge, og at arbeidet passer godt for Fosen Yard.



Skipet er betegnet som skrog nr. 774, og skal utstyres for LNG-drift.



SIEM-REDERI

Det er et rederi i Siem Group som har gitt kontrakten til verftet på Fosen.



Kenneth Ross, som leder shippingaktivitetene i Siem Group slår fast at man har en konstruktiv forbindelse med Fosen-organisasjonen.

– Vi har en god start på samarbeidet, og vi er også fornøyd med at det videre arbeidet skal gjøres i Norge.