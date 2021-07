Fra havari til dåp – møt AQS Tor på Aqua Nor

Fra slepingen etter de dramatiske hendingene da båten ble revet av dekk fra Eemslift Hendrika. Foto: AQS.

Tidlig i vår var nyhetsbildet preget av dramatiske bilder fra det havarerte lasteskipet Eemslift Hendrika, hvor den splitter nye servicebåten AQS Tor ble revet av dekk. Servicebåten overlevde utrolig nok dramaet, og skal i august stilles ut og døpes på Aqua Nor i Trondheim.



Båten skal være klar for å ta sitt første oppdrag allerede i starten av juli.



— AQS Tor er straks ferdig reparert etter ulykken, og vi gleder oss veldig til å vise den frem på Aqua Nor, og selvsagt å leie den ut for sitt første oppdrag i sommer, sier Kristian Hjertvik, teknisk sjef i AQS.



OFFENTLIG DÅP

Dåpen blir åpen for alle deltakere under Aqua Nor. Begivenheten sendes også på den digitale messeplattformen.



— Dåpen vil foregå klokka 1600 på onsdag under messa – det vil si 25. august. Det blir en offentlig seremoni som alle deltakere på Aqua Nor kan få med seg. I tillegg vil båten være åpen for besøkende som ønsker en omvisning, sier Hjertvik.



Servicebåten stilles ut i regi av Moen Marin, som har bygget båten, AQS, og Aqua Nor. Hjertvik håper tilstedeværelsen vil inspirere andre til å se til havbruksnæringa.



— AQS Tor har jo allerede blitt et kjent navn på landsbasis. Vi ønsker å vise den frem under messen, både fordi vi er stolte over den og ferden den har overlevd, men også for å inspirere andre til å jobbe på sjøen og starte i dette fantastiske yrket.



TIDEN ETTER BERGINGEN

Den splitter nye servicebåten var ferdigstilt hos Moen Marin i Kroatia, og var på vei hjem til Norge da ulykken skjedde. Under havariet var det lasteskipet som utgjorde den største miljøtrusselen, med flere tonn drivstoff og olje om bord.



— Kystverket og redningsselskapet måtte dermed naturligvis prioritere å berge lasteskipet. For å redde AQS Tor valgte vi til slutt selv å leie inn bergingsselskapet Stadt Sjøtransport, sier Hjertvik.



Etter bergingen ble AQS Tor fraktet til Florø, hvor fartøyet ble liggende i en ukes tid for inspeksjon og redegjørelse for skadeomfanget.



SNART FERDIG REPARERT

Hjertvik antar at skadeomfanget hadde vært mye større dersom de ikke hadde reddet båten selv. Etter en anbudsrunde gikk turen videre til Moen Verft på Kolvereid, hvor reparasjonene startet.



— Akkurat nå venter vi bare på noen få deler, så er båten klar for å settes i drift. AQS Tor blir en utmerket servicebåt for oppdrettsnæringa, i tillegg til at den er utrustet med ROV – og kan dermed brukes til andre oppdrag som kontroll av sjøkabler og rørstrekk under vann, sier han.



AQA Tor under sjøprøve i Kroatia. Foto: AQS Ved kai for reparasjon ved Moen Marine. Foto: AQS.