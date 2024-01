Fra rederi til industri

Harald Solberg tar over som administrerende direktør i Norsk Industri etter Stein Lier-Hansen. Foto: Kilian Munch / Norges Rederiforbund

Harald Solberg (47) blir ny administrerende direktør i Norsk Industri. Han kommer fra Norges Rederiforbund, som han har ledet siden 2018.



– Industrien trenger mange nye hoder og hender i årene fremover. Dette er arbeidsplasser som vil bidra til betydelig innovasjon og spille en avgjørende rolle i den grønne omstillingen av samfunnet. Å kunne hjelpe tusenvis av industribedrifter med å sikre gode rammevilkår, er svært motiverende og en stor utfordring som jeg gleder meg til å ta fatt på, sier Harald Solberg på Norsk Industris nettsider.



SOLID KARRIERE

Solberg har en solid karriere som politiker og leder i norsk organisasjons- og næringsliv. Han har vært vararepresentant på Stortinget for Vestfold KrF, rådgiver ved Statsministerens kontor og statssekretær i Finansdepartementet.



Etter regjeringsskiftet i 2005, var Solberg viseadministrerende direktør i Mentor Media og senere administrerende direktør i Dagsavisen. Han kom til Rederiforbundet i 2011 som direktør for næringspolitikk og kommunikasjon, ledet Det kongelige sekretariatet ved Det kongelige hoff fra 2016 til 2017, før han ble administrerende direktør Rederiforbundet i januar 2018.



MEGET FORNØYD

– Norsk Industri er meget fornøyd med å ha funnet en svært godt kvalifisert person til å overta som administrerende direktør etter Stein Lier-Hansen. Industrien står overfor mange utfordringer, og trenger en tydelig stemme til å fremme gode løsninger. Harald Solberg er den rette personen til å lede dette arbeidet, og som styreleder ser jeg frem til å samarbeide med han, sier styreleder Ståle Kyllingstad i Norsk Industri.



REDERIFORBUNDET TAKKER

Styret i Norges Rederiforbund takker Harald for solid innsats gjennom seks år som administrerende direktør. Organisasjonen har i denne perioden oppnådd sine målsettinger og satt dagsorden for mange viktige saker – deriblant det grønne skiftet.



– Jeg har hatt en svært spennende periode som leder for Norges Rederiforbund. Norsk skipsfart er ledende i å utvikle og ta i bruk teknologi og nye løsninger for å redusere skipsfartens utslipp. Jeg er spesielt stolt av måten medlemmene i alle segmenter tar lederskap og investerer i fremtidige nullutslippsløsninger. Rederiforbundet har vært en pådriver for gode og konkurransedyktige rammevilkår for skipsfarten og den maritime næringen i Norge. Jeg er glad for den brede politiske enigheten i Norge om at vi fortsatt skal være en sterk sjøfartsnasjon, sier Harald Solberg ifølge rederi.no