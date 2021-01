Fregatten Helge Ingstad skal hogges

KNM Helge Ingstad skal destrueres. Foto: Emil Wenaas Larsen, Forsvaret

Etter at fregatten KNM Helge Ingstad i november 2018 fikk så store skader at den ikke kunne repareres, ble det bestemt at fregatten skulle destrueres. Oppdraget med å destruere fregatten er nå tildelt Norscrap West AS.



Siden fregatten ble lagt i opplag, har Forsvarsmateriell fjernet reservedeler og renset fartøyet for å klargjøre det for destruksjon. Forsvarssektoren har ikke ressurser til å ta fra hverandre et slikt fartøy, så kontrakten ble satt ut på anbud, forteller Forsvarsdepartementet i en pressemelding.



NORSK SELSKAP

Fordi det å ta fra hverandre et slikt fartøy blant annet gir kompetanse til å vedlikeholde tilsvarende fartøy, ble det vurdert at kontrakten for destruksjon skulle tilfalle et norsk selskap. Denne type kompetanse er viktig for å ivareta våre nasjonale sikkerhetsinteresser.



Det er fremdeles en del militært utstyr om bord i fregatten. Dette utstyret kan ikke fjernes før demonteringen er i gang. Noe av dette utstyret er underlagt regler for destruksjon og trenger godkjenning av tredjepart. Leverandøren som skal destruere fregatten må derfor ha en godkjenning fra myndigheter i land som forvalter de ulike regelverkene.



HØY SIKKERHET

Destruksjon av et skip som er spesialbygget for krigsformål vil overvåkes nøye fra Forsvarsmateriell. Destruksjonsprosessen vil derfor skjermes i henhold til sikkerhetsloven.



Norscrap West AS, som skal gjøre jobben, ble etablert 2. januar 2002 og h er heleid av Hellik Teigen Group. Selskapet holder til på Hanøytangen.