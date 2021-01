Frøy bestiller enda en ny båt

Frøy byggeprogram servicebåt

Februar 2021 20x10,6 m enkeltskrogs servicebåt. Batterihybrid. Sletta Verft

April 2021 15x7,5 m enkeltskrogs notvaskebåt. Moen Marin

August 2021 15x11 m dykker- og servicekatamaran. Sletta VerfT

september 2021 15x11,6 m hybrid katamaran med dobbelt vaskesystem. Kystteknikk Yards

Oktober 2021 15x12 m hyrid katamaran. Sletta Verft

November 2021 15x5 m hurtiggående dykkerfartøy. Nullutslipp i dykkeroperasjon. Skarsvåg Boats

November 2021 16x11 m katamaran. Sletta Verft

Mars 2022 15x11,6 m hybrid katamaran, dobbelt vaskesystem. Kystteknikk Yards

Serviceavdelingen i Frøy har i løpet kort tid signert tre langtidskontrakter innen notvasking og service. Frøy øker dermed notvaskevolumet til rundt 14.000 nøter i 2021. Halvparten av volumet er i Midt-Norge, om lag 4000 i region nord og 3000 i region vest.På bakgrunn av det økte notvaskevolum har Frøy Vest signert kontrakt med Kystteknikk AS på ny notvaskebåt (15x11,6 meter), som skal leveres i mars neste år. Båten er beregnet for et mannskap på fire, og får en betydelig batteripakke, dobbelt spylesystem og krankapasitet på 65 Tm. Båten vil først og fremst operere for eksisterende og nye kunder på Nordvest- og Sørvestlandet.– Denne batterihybridbåten blir en av de mest effektive og miljøvennlige notvask- og servicebåtene, og vil sette er ny standard for denne type operasjoner i havbruk. En betydelig batteripakke vil føre til at en del av operasjonen kan utføres på ren strøm. Frøy er en ledende aktør innenfor det grønne skiftet, og vil bidra til at våre kunder får et lavest mulig miljøavtrykk, sier områdeleder Joar Gjerde.Salg- og markedsansvarlig i Frøy, Andreas Krogstad, sier at kundenes krav til miljø, sikkerhet og effektivitet i operasjon står sentralt for konsernets utvikling av nye fartøy og teknologi.– Vi jobber med produktutvikling i tett samarbeid med våre leverandører og har alle typer moderne notvaskeroboter i vår verktøykasse.– Stadig flere kunder etterspør nå også andre tjenester i forbindelse med notvask. Vask av leppefiskskjul, rammetau, luseskjørt og utvendig vask av notposer er oppdrag vi oftere blir forespurt om. Frøy vasket de første nøtene tilbake i 2006. Mye har skjedd siden den gang og fram til i dag hvor frittflyvende spyleroboter med avansert ROV-teknologi er blitt den nye bransjestandarden, slår Krogstad fast.Frøy har en flåte på over 70 fartøyer som omfatter brønnbåter, ulike servicebåter og fraktebåter. Med signeringen av den siste nybyggavtalen med Kystteknikk, har Frøy totalt åtte servicefartøyer på sitt nybyggprogram, som også rommer fem brønnbåter.– Frøy er verdens største akvaserviceselskap, med nærmere 700 dyktige fagfolk. For oss og våre kunder er det viktig at vi har en moderne flåte. Nybyggprogrammet tilsvarer nærmere 20 prosent vekst i dagens flåte, og styrker vår posisjon ytterligere, sier administrerende direktør Helge Gåsø i Frøy.Frøy har fem brønnbåter under bygging. Fire av disse leveres i år. 3.200 kubikkeren REISA ble overlevert tidligere i januar. Den 83,2 meter lange og 30,9 meter brede Gåsø Høvding nå er sjøsatt i Tyrkia. I desember ble det kjent at Frøy inngår brønnbåtkontrakt med Cermaq Norway. Det er foreløpig ikke signert kontrakt på byggingen av denne, som får en lastekapasitet på 6.000 m3.