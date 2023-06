Frøy digitaliserer flåten

Frøy ASA:

Frøy ASA er Norges ledende kompetansemiljø innen akvaservice og en totalleverandør av fartøytjenester.

Flåten består av over 80 fartøy inkludert brønnbåt, service og shipping.

Selskapet har hovedkontor på Frøya, ti andre kontorer fra Bømlo i sør til Storslett i nord favner nærmere 1000 ansatte om bord og på land.

Blue Ctrl AS:

Blue Ctrl AS er et ledende programvare- og utviklingsselskap med base i Ålesund.

Selskapet utvikler software og systemer for maritime alarmer, energistyring og automasjon.

Gjennom år har Blue Ctrl bygget spesialkompetanse innen automasjon.

Selskapet står bak X-CONNECT-plattformen som BLUE BOX-skytjenesten bygger på. Den er tatt i bruk av flere rederier og skipstyper med den hensikt å bidra til det grønne skiftet.

Det Ålesundbaserte selskapet Blue Ctrl skal levere datafangst- og skytjenester til hele Frøy sin flåte, og selskapets løsning BLUE BOX vil spille en sentral rolle i innsamling og analyse av operasjonelle data om bord på en automatisert og effektiv måte. Innsikt fra kontinuerlig dataanalyse vil gi Frøy muligheten til å optimalisere driften, redusere miljøpåvirkningen og styrke sin posisjon som en ledende aktør innen bærekraftig havbruk.– Dette gir som vil gi beslutningstakere og mannskapet om bord viktige verktøy for å ta informerte avgjørelser og drive virksomheten i tråd med bærekraftige prinsipper, forteller Kristian Reiten, CIO i Frøy.– Vi er svært begeistret over samarbeidet med Blue Ctrl. Dette samarbeidet representerer et viktig skritt mot å nå våre ambisiøse bærekraftsmål. Ved å utnytte potensialet i digitalisering og dataanalyse vil vi kunne redusere støy, optimalisere drift og minimere vår miljøpåvirkning. Det er viktig for både ansatte om bord, og kloden som helhet.Blue Ctrl er en anerkjent aktør innen maritim programvare- og systemutvikling med et sterkt fagmiljø innen automasjon. Selskapet er dedikert til å levere innovative løsninger som møter de stadig skiftende behovene i den maritime industrien.– Vi er stolte av å bli valgt som strategisk partner for Frøy. Vår BLUE BOX-løsning er skreddersydd for å imøtekomme behovene til en moderne og bærekraftig havbruksflåte som Frøy. Vi ser frem til å støtte dem for å oppnå større effektivitet, bærekraft og vekst, sier Arne Dybvik, administrerende direktør i Blue Ctrl.