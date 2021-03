Frøy Hild seiler i vesterled

Båten skal en snartur innom Frøya for en siste klargjøring, før ferden går videre til østsiden av Island. Foto: Frøygruppen.

Hybridfartøyet Frøy Hild, som er bygget i stål med lengde på 19,9 meter og en bredde på 10,6 meter er rigget for alle typer serviceoppgaver. Andreas Krogstad, salgs- og markedsansvarlig i Frøy, forteller at båten nå går rett fra verftet og ut i arbeid.



PÅ SPEKULASJON

– Det vanlige er at vi bygger slike båter for spesifikke kontrakter. Men Frøy Hild er bygd på spekulasjon fordi vi forventer økt etterspørsel, og den går da også rett ut i arbeid, sier Krogstad.



Båten skal en snartur innom Frøya for en siste klargjøring, før ferden går videre til østsiden av Island der den skal jobbe for oppdrettsselskaper på sagaøya.



Frøy Hild er en del av det offensive nybyggprogrammet til verdens største akvaserviceselskap. Båten er designet av Møre Maritime i Kristiansund, og er bygget hos Sletta Verft i Aure kommune. Båten er søsterskipet til Frøy Skuld som har vært i drift i snart ett års tid.



GRØNN MILJØPROFIL

Båten er spesielt utviklet for avanserte og tunge havbruksoperasjoner. Det er lagt vekt på robuste og enkle løsninger for god HMS og driftsvennlighet.



– Stor propell, lettdrevet skrog og diesel-elektrisk løsning gir grønn miljøprofil og lavt drivstofforbruk, forteller Krogstad.



Det store arbeidsdekket på 120 kvadratmeter med verksted og servicerom samt lasterom på 50 kubikkmeter, gir stor fleksibilitet for mange arbeidsoperasjoner. Broløsningen har en særskilt utformet operatørplass med god utsikt over hele arbeidsdekket og skipssiden, og bidrar til trygge arbeidsoperasjoner på dekk.

Frøy Hild er bygget ved Sletta Verft. Foto: Frøygruppen.