Frøy setter ny standard med fremtidens brønnbåt

Rederiet Frøy AS har signert kontrakt med Murueta Shipyard i Nord-Spania for bygging av en banebrytende brønnbåt som vil sette standarden for fremtidens havbruksfartøy. Illustrasjon: Salt Ship Design

Rederiet Frøy AS har signert kontrakt med Murueta Shipyard i Nord-Spania for bygging av en banebrytende brønnbåt som vil sette standarden for fremtidens havbruksfartøy.



Frøys nye brønnbåt er designet for å møte fremtidens krav fra kunder og myndigheter. Forbedret fiskevelferd, biosikkerhet og energieffektivitet har vært driverne i designprosessen. Med modulære og smarte løsninger kan båten enklere tilpasses for å integrere fremtidig teknologi.



KONTINUERLIG UTVIKLING

– Vi jobber i en næring hvor nye teknologier og løsninger er i kontinuerlig utvikling. Med denne båten er vi i forkant, og har mulighet for å tilpasse oss viktige nyvinninger fortløpende. Frøy har som mål å hele tiden levere den beste brønnbåttjenesten på markedet, slik at vi gjør vår del for å sikre vekst for havbruksnæringa, sier Tonje Foss, CEO i Frøy. Båten forventes levert høsten 2027.



Båten er designet i tett samarbeid med Salt Ship Design og leveres med en fiskehåndteringspakke fra MMC First Process. Dette sikrer at vi bygger videre på tidligere erfaringer samtidig som vi integrerer nye løsninger. Med en lengde på 87,7 meter, en bredde på 20,6 meter og et lastevolum på 4500 kubikkmeter, representerer denne båten en kombinasjon av velprøvd teknologi og innovative tilnærminger.



– I utviklingen av dette fartøyet har vi tatt et betydelig større eierskap til design og funksjonalitet enn tidligere. Hvert designvalg er gjort med en helhetlig tanke og med sterk fokus på optimalisering i alle ledd, sier Kristian Reiten, CTO i Frøy.



EN NY STANDARD

Brønnbåten vil inneholde flere innovative løsninger som forbedrer både fiskevelferd og biosikkerhet.



– Et sentralt teknologivalg er det nye brønnsirkulasjonssystemet, som er langt mer energieffektivt enn tradisjonelle løsninger. Gjennom reduksjon i rørmengden, optimalisering av rørtraseene, samt lavere løftehøyde, har Frøy klart å kombinere bedre vannkvalitet for fisken med lavere energiforbruk, forklarer Reiten



Båten er forberedt for fremtidige energikilder, med et modulbasert design som kan tilpasses både hybridteknologi og alternative drivstoffløsninger.



– Vi har prioritert datadrevet tilnærming for å oppnå lavere utslipp og mer energieffektive operasjoner. Analyse av data fra våre eksisterende fartøy under ulike driftsforhold har hjulpet oss med å velge de mest optimale løsningene, forteller Reiten.



HØY CYBERSIKKERHET

Frøy har dessuten lagt vekt på høy cybersikkerhet. Båten blir den første i verden med DNV-notasjon Cyber Secure (+), som sikrer et høyt IT-sikkerhetsnivå. Den har også DNV-notasjon Fish Carrier (Live) og DP1-notasjon for dynamisk posisjonering.



– En viktig faktor vi må ta hensyn til, er sikkerheten i IT-leddet, samt dokumentasjon av fiskevelferd, energiforbruk og krav til bærekraft. Vi tror at vi ved å tilby slike tjenester gjennom hele prosessen – fra design og bygging til drift – vil tilføre kundene våre ekstra verdi, legger Reiten til.

Brønnbåten vil inneholde flere innovative løsninger som forbedrer både fiskevelferd og biosikkerhet. Illustrasjon: Salt Ship Design Båten blir den første i verden med DNV-notasjon Cyber Secure (+), som sikrer et høyt IT-sikkerhetsnivå. Illustrasjon: Salt Ship Design