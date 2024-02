Frøyanes – første med dragebrønn for teiner midt i båten

Tersan Shipyard i Tyrkia leverte midt i desember 2023 nye Frøyanes til Ervik Havfiske. Den nye båten er en banebrytende kombinasjonsbåt for krabbefangst og reketråling og er den første av sitt slag som er utstyrt med dragebrønn for teiner midt i båten. Nybygget er bygg nummer 1118 fra verftet.

Båten er designet av Marin Teknikk i Herøy med typebetegnelsen MT 1217 og er den største båten rederiet fra Stadlandet har bygd så langt.

Den nyutviklede dragebrønnen for teiner vil gi en mye mer skånsom fangst og en tryggere arbeidsplass for fiskerne om bord. Det nye fartøyet vil også bidra til en mer bærekraftig fangstmetode og bedre reproduksjon for krabben, siden hunkrabben blir mindre påvirket av fiskeriet, noe som vil gi mindre belastning og påkjenning på krabbebestanden enn i dag.

EFFEKTIVT FISKE

Løsningene om bord i nye Frøyanes vil også øke effektiviseringen av fiskeriet siden fartøyet er mindre sårbart for is-, sjø- og værforhold. Fartøyet vil bli utrustet med spesialtilpasset og nyutviklet utstyr, og har optimalisert konvensjonell/diesel elektrisk fremdriftsystem og optimaliserte skroglinjer som gir energibesparelse.

Fartøyet er også utviklet med tanke på mest mulig varmegjenvinning. Båten er arrangert med trippel trål system og ikke minst en ny vinsje- og haleløsning for krabbe, samt nyutviklede fabrikker med produksjonsanlegg for både reke og krabbe. Fartøyet får også et eget forskningslaboratorium om bord for forskning på snøkrabbe og andre marine arter.

PLASS TIL 35

Frøyanes har en lengde på 70 meter og lugarkapasitet for 35 personer og skal drive fiske i Norskehavet og Barentshavet etter reke og snøkrabbe og bygges med høg isklasse. Dette er den 13. båten Marin Teknikk har designet for Ervik Havfiske på Stad.

– Vi har jobbet tett med Stig og Kjell-Magne Ervik og teamet deres i rundt 25 år og vi føler at dette nybygget er en anerkjennelse av arbeidet vårt med å tegne nyskapende, trygge, praktiske, miljøvennlige og kosteffektive fiskefartøy spesialtilpasset de forskjellige fiskeriene og havområdene rederiet operer i, sier salgsdirektør Richard Gjerde i Marin Teknikk. Les hele omtalen her.

