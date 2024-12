Frydenbø Industri endrer navn

Om Frydenbø

Frydenbø Group er et familieeid konsern med hovedkontor på Damsgård i Bergen. Konsernet er en betydelig aktør innen forretningsområdene; Bil, Industri og Eiendom.

Frydenbø har totalt 1000 medarbeidere og omsatte i 2023 for 4,4 mrd. kr.

Frydenbø Industri er der eventyret startet for 108 år siden. Delkonsernet er blant Norges fremste leverandører av produkter og tjenester til marin/landbasert industri.

Hovedkontoret ligger på Hanøytangen utenfor Bergen og selskapet har i dag 165 ansatte.

Under de nye navnene vil Frydenbø Forward og Frydenbø Yards fortsatt levere den kvaliteten og kompetansen våre kunder har lært å stole på. Navnene markerer en tydelig retning: fremover. Frydenbø Forward vil være paraplyen for vår strategiske utvikling og tjenester, mens Frydenbø Yards representerer den operasjonelle forretningen, kjernen som bygger på våre lange tradisjoner og ekspertise.Frydenbø-navnet har tjent oss godt i over ett århundre, men Industri-navnet gjenspeiler ikke lenger bredden og dybden i det vi gjør. Våre tjenester og løsninger har utviklet seg betydelig, og vi ønsker at vår identitet skal gjenspeile dette. Det er ikke bare et navneskifte, men en bekreftelse på vårt fokus: å skape verdi for våre kunder og partnere gjennom innovative løsninger, sterkt forankret i vår visjon om å levere kvalitet og service i verdensklasse.For våre kunder og samarbeidspartnere forblir det meste uforandret. Du møter fortsatt de samme menneskene som har vært en del av vår suksess, og Frydenbø-logoen vil fortsatt være et symbol på vår organisasjon og et samlingspunkt for vår stolte historie og fremtid. Endringene er en del av vår strategi for å tydeliggjøre og styrke vår posisjon som en ledende aktør innen maritime produkter og tjenester.– Navneendringen til Frydenbø Forward og Frydenbø Yards markerer en milepæl for oss, sier Per Jarle Røyrvik, CEO i Frydenbø Industri, som fra 01.01.2025 blir CEO i Frydenbø Forward, med virksomhet i Bergen, Oslo og Ålesund.– Vi er stolte av vår historie, men ser fremover med optimisme. Med dette navnet signaliserer vi vår forpliktelse til å møte morgendagens utfordringer og muligheter med styrke og kreativitet.Anders Stoltz-Rasmussen går fra stillingen som daglig leder i Frydenbø Industri Blokken AS til rollen som CEO i Frydenbø Yards AS. Selskapet har lokasjoner i Blokken, Havøysund og Øksfjord.– Frydenbø Yards AS blir vår rendyrkede operasjonelle enhet innenfor verftsvirksomhet, som gjør det enklere for våre kunder å forstå og dra nytte av det vi tilbyr. Gjennom Frydenbø Yards fokuserer vi på det vi gjør best, å levere toppmoderne løsninger med den kvaliteten og påliteligheten som våre kunder kjenner oss for. Med en tydeligere struktur blir det enklere enn noensinne å navigere våre tjenester og samarbeide med oss for å oppnå de beste resultatene.