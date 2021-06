Frydenbø Industri etablerer virksomhet i Vesterålen

Frydenbø Group er et familieeid konsern med fem forretningsenheter; industri, bil, eiendom, marine og nxt.

Frydenbø Industri, er der eventyret startet for 105 år siden. Industrikonsernet er blant Norges fremste leverandører av produkter og tjenester til marin/landbasert industri. Hovedkontoret ligger på Hanøytangen utenfor Bergen, omsatte for kr 350 mill. i 2020 og har 156 faste medarbeidere. Selskapet eier også 15,24 prosent av Schottel Industries GmbH.

Konsernet har levert over 83.000 diesel motorer i det norske maritime markedet.

Siden 1993 har Frydenbø Industri samarbeidet med FPT om leveranse av komplette fremdriftssystemer til mindre fartøy. Større fremdriftsløsninger leveres gjennom samarbeid med motorleverandørene ABC og Baudouin.

Viktige inntektsstrømmer er service og leveranse av deler til det profesjonelle maritime markedet, som betjenes ut fra lokasjonene i Oslo, Bergen, Ålesund, Ulsteinvik, Øksfjord, Alta, Havøysund, og nå også Blokken. Servicekontor i Sverige.

Frydenbø Industri leverte et positivt resultat i koronaåret 2020 og gjør nå alvor av vekstambisjonene sine, med nok en etablering i nord. Fra tidligere har de tre lokasjoner i Finmark, henholdvis i Øksfjord, Havøysund og Alta. Det familieeide konsernet har denne uken styrebesluttet å starte en større virksomhet i bygda Blokken, som ligger i Sortland kommune.– Vi merker økende etterspørsel i nord og ser frem til å kunne tilby eksisterende og nye kunder enda bedre tilgjengelighet gjennom den nye etableringen, sier Arne Kristian Vestre, som er leder for Frydenbø Industris virksomhet i nord.Frydenbø ønsker å gi den nye virksomheten mulighetene som kommer ved å være en del av et større kompetansemiljø, samtidig som Frydenbø lærer av og viderefører verdiskapningen som Blokken Skipsverft AS har stått for historisk.– Det var helt naturlig for oss å be de tidligere eierne og femte generasjon i Blokken Skipsverft AS, Anders Stoltz-Rasmussen og Jørgen Rasmussen om å bli med på eiersiden i den nye satsningen. Dette gir oss de beste forutsetninger for å lykkes, sier tredje generasjons eier i Frydenbø Group, Knut Herman Gjøvaag.Med sin lange historie har Blokken Skipsverft AS vært en viktig arbeidsplass og næringsaktør i Vesterålen. Det var derfor stor skuffelse når selskapet gikk konkurs og folk mistet jobbenene sine tidligere i år.– Vi er veldig glad for at det er akkurat Frydenbø som skal starte opp igjen med skipsvirksomheten i Blokken. De er tydelig på verdier og kultur, noe som er viktig både for kundene og oss, sier Stoltz-Rasmussen.Både Gjøvaag, Vestre og Åsmund Bjørndal Heen, styreleder i Frydenbø Industri Nord, er tilstede i Blokken denne uken. Frydenbø Industri AS overtar aksjene i eiendomsselskapet Blokken Skipsverft Eiendom AS, som er eierselskapet av eiendommen hvor skipsverftet ligger.