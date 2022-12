Frydenbø Industri investerer ti millioner

Om selskapet:

Frydenbø Group er et familieeid konsern med hovedkontor på Damsgård i Bergen.

Konsernet er en betydelig aktør innen forretningsområdene;

Bil, Industri, Eiendom, Marine, Global og NXT.

Frydenbø Group har totalt 900 medarbeidere og omsatte i 2021 for 3,5 mrd. kr. Verdier: entusiastisk, ærlig og ansvarlig.

Delkonsernet er blant Norges fremste leverandører av produkter og tjenester til marin/landbasert industri.

Hovedkontoret ligger på Hanøytangen utenfor Bergen og konsernet har i dag 165 ansatte.

Siden 1993 har Frydenbø Industri samarbeidet med FPT om komplette fremdriftssystemer til mindre fartøy.

Større fremdriftsløsninger leveres gjennom motorleverandøren ABC.

Viktige aktiviteter er service (mekanisk og elektro) og leveranse av deler til det profesjonelle markedet, ut fra lokasjonene i Oslo, Bergen, Ålesund, Alta, Øksfjord, Havøysund og Sortland. I 2019 etablerte industrikonsernet en avdeling i Sverige i tillegg til netthandel for reservedeler.

Frydenbø Industri har utviklet egne løsninger for hybride fremdriftssystemer for arbeidsbåter, avgassrensesystemer, og levetidsforlengelse for livbåtmotorer, som et ledd i satsingen på bærekraftige produkter.

Frydenbø Industri definerer Sunnmøre som en viktig region og industrikonsernet med hovedkontor i Bergen, har ambisjoner om fortsatt vekst de neste ti årene. For å sikre dette, investerer selskapet lokalisert med avdeling i Skarbøvika i Ålesund, i en travellift for tørrsetting av båter opp til 80 tonn.–V i ønsker å møte forventningene fra markedet og sikre fremtidig vekst i en viktig region, sier Inga Johansen, leder for Frydenbø Industri i Ålesund.Frydenbø Industri ønsker å være totalleverandør av marine tjenester, men har manglet fasiliteter til å ta opp båter på land. Nå er investeringen på plass og travelliften vil være i drift i løpet av 2023.– Målet har vært å kunne tilby marine servicetjenester fra A til Å. Nå får vi endelig muligheten til å ta hele jobben med planlagte verkstedsopphold ved fasilitetene våre i Skarbøvika, fortsetter Johansen.Frydenbø Industri har 165 antall medarbeidere totalt, og 20 av de er lokalisert i Ålesund.– Vi har kompetente og entusiastiske medarbeidere som kan utføre alle typer oppdrag innen den marine næringen. I Frydenbø Industri har vi også et større lag å spille på ved de andre lokasjonene våre i Norge og Sverige, med variert og utfyllende fagkompetanse, forteller Johansen.Frydenbø Industri har vært i Ålesund i ti år og de nye investeringene vil legge grunnlaget for videre satsning og vekst i regionen.– Vi har store ambisjoner for avdelingen vår og ser alltid etter flinke folk som kan ta oss videre. På grunn av økende arbeidsmengde søker vi nå etter en prosjektleder, men vi er alltid interessert i dialog med dyktige fagfolk.