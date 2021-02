Frydenbø Industri til Ulsteinvik

Are Davidsen er senior salgsingeniør skipsmotorer ved Frydenbø Industri i Ulsteinvik. Foto: Foto: Fotograf Cecilie Hatløy.

Frydenbø Industri AS leverer fremdriftsmotorer og generatorsett til den maritime næringen. De ser på Nordvestlandet som et svært attraktivt område både for motorsalg og servicevirksomhet.



Frydenbø Industri har fra tidligere lokasjoner i Ålesund, Bergen, Oslo, Øksfjord, Havøysund og Norrkøping, Sverige. For å bedre kunne tilby komplette motor- og generatorløsninger til skipsindustrien, og etablerer de seg nå også med salgskontor på Borgstein i Ulsteinvik – sammen med andre sterke maritime aktører.



– Vi ønsker å være tettere på kundene våre og bistå her i den maritime klyngen på Nordvestlandet, sier Are Davidsen, senior salgsingeniør skipsmotorer ved Frydenbø Industri i Ulsteinvik. Are har bred bakgrunn som maskinist, og de siste årene har han jobbet med skipsdesign på Vestlandet.



MOTORER OG GENERATORSETT

Frydenbø leverer skipsmotor og generatorsett i størrelsesorden fra 734 kW til 10 000 kW, representert av Anglo Belgian Corporation, og fra 95 kW til 1650 kW fra den franske produsenten Baudouin. Frydenbø leverer bl.a. skipsmotor og generatorsett i størrelsesorden fra 734 kW til 10 000 kW, representert av Anglo Belgian Corporation, og fra 95 kW til 1650 kW fra den franske produsenten Baudouin. ABC leverer også motorer for ren hydrogendrift og som duo-fuel løsninger med diesel/hydrogen. Sammen med ABC og Baudouin leverer Frydenbø komplette leveranser som forholder seg til de strenge miljøkravene med IMO Tier III.

Frydenbø Group er et familieeid konsern med fem forretningsenheter; INDUSTRI, BIL, EIENDOM, MARINE og NXT. Sysselsetter totalt 550 medarbeidere og omsatte i 2019 for kr 3 mrd.



Konsernet har levert over 83.000 diesel motorer i det norske maritime markedet. Siden 1993 har Frydenbø Industri samarbeidet med FPT om leveranse av komplette fremdriftssystemer til mindre fartøy.