FSV Group har kontrahert prosessbåt fra FMV

FSV Group (FSV) og Fitjar Mekaniske Verksted (FMV) har signert kontrakt for design og bygging av et nytt prosessfartøy av type Aurora 500 SD.



Designet er basert på Aurora Serien FMV lanserte med Sirius Design & Integration i august 2022. Fartøyet har hoveddimensjoner LxB på 50 x 12 m, og lastekapasitet på ca. 500 kubikkmeter.



Fartøyet får bnr. FMV56 og skal leveres Q1-2025. Kunden er en internasjonal klient av FSV.



FMV - KVALITET OG KUNNSKAP

Dette blir den 12. prosessbåten FMV leverer. Verftets dokumenterte erfaring og kvalitet har vært en viktig faktor i FSVs evaluering. Arild Aasmyr, administrerende direktør i FSV Group, sier FSV ser frem til å gå inn i et nytt markedssegment og fortsette det gode samarbeidet med FMV.



– Vi er stolte over den inngåtte kontrakten og ser frem til å fortsette vårt gode forhold til FSV Group, sier verftsdirektør Hugo Strand.



– FSV Group er kjent for å bygge toppmoderne fartøy og utføre profesjonelle tjenester. Vi vil gjøre vårt beste for at FSV Group skal fortsette sin utvikling.



FMV56 vil være skreddersydd, effektiv og pålitelig. Og som de andre prosessbåtene fra FMV vil den forhåpentligvis tjene både Reder og deres kunder godt, og ta oppdrettsnæringen et skritt fremover.



Fra signeringen: Fra venstre Endre Brekstad (Teknisk sjef, FSV), Olav Myrstad (styreformann i FSV), Arild Aasmyr (Daglig leder, FSV), Hugo Strand (Verftsdirektør, FMV), Kjell Arild Skar (Salgssjef, FMV). Foto: Fitjar Mekaniske Verksted