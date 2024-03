FSV skal bygge tre nye fartøy

Ved slutten av 2025 vil FSV ha 27 fartøy i drift i Norge, Canada, Færøyene og Skottland. Illustrasjon: FSV Group

FSV Group har et offensivt byggeprogram og har de siste 12 månedene sjøsatt fem nye fartøy. I siste halvår av 2023 bestilte rederiet ytterligere tre nye fartøy for levering i 2025.



Alle tre fartøyene er signert ved Slette Verft og vil være fartøy som er spesialisert for tyngre frakte- og slepeoppdrag, service og support i havbruksnæringen. Fartøyene har en samlet batterikapasitet på 4500 kWh. Den samlede batterikapasiteten sparer miljøet for 912 tonn CO2 per år, som tilsvarer utslipp fra cirka 550 personbiler med en gjennomsnittlig kjørelengde på 15.000 km/år.



DESIGNET AV SOLSTRAND TRADING

Alle fartøyene er designet av Solstrand Trading, hvorav to av disse vil ha hoveddimensjoner på 20 x 10 meter. Det tredje fartøyet er illustrert ovenfor og har en hoveddimensjon på 27 x 12 meter. Alle fartøy har en høy standard på navigasjon, fremdriftssystem og dekksutstyr.



– Vi er svært glade for at FSV Group AS har bestilt nye fartøy hos Sletta Verft igjen. FSV Group har vært vår største kunde de siste årene. Dette sikrer arbeid ut 2025 for verftet. I tillegg bygger FSV Group avanserte og kraftige fartøy og stiller alltid høye krav til byggekvalitet og presisjon. Det gjør oss ekstra stolt at de da har valgt Sletta Verft som leverandør.



EKSPANSIV VEKST

– FSV Group har hatt en ekspansiv vekst de siste årene. Sletta Verft har vært en god partner for FSV i denne fasen og vil også være det i fortsettelsen. De leverer høy kvalitet til riktig pris og tid. FSVs ambisjon er å være en ledende logistikkpartner til våre kunder. I dette arbeidet kombinerer vi markedets mest moderne fartøyflåte og ansatte med solid erfaring fra maritim og akvakulturvirksomhet.



FSV Group har nå totalt 6 fartøy under bygging, hvorav 4 servicefartøy og 2 bløggefartøy. Ved slutten av 2025 vil FSV ha 27 fartøy i drift i Norge, Canada, Færøyene og Skottland