"Fuglevennlige lys" til plattformer og skip

Fuglevennlig lys.

For trekkfugler som tiltrekkes av lys kan offshore plattformer, vindturbiner og lignende installasjoner utgjøre et fristende hvilested. Men å lande kan også bety en dødsdom for slitne fugler som bruker opp livsviktig energi. Nå finnes det en løsning.



Glamox tilbyr nå nye «fuglevennlige lys» som benytter et grønt LED-lys som fuglene er mindre tiltrukket av, men som samtidig sikrer tilstrekkelig og trygg belysning for offshorearbeidere og sjøfolk. Ved å ta i bruk de marine-sertifiserte lysene vil man bidra til en mørkere himmel, gi bedre trygghet til trekkfugler og redusere kostnadene ved rengjøring og vedlikehold av offshorestrukturer og fartøy.



Sterke lys tiltrekker fugler, spesielt i tåkete forhold. Yngre fugler som migrerer for første gang, er mest utsatt. Jo lenger de blir på en offshoreplattform, jo mer utfordringer skaper de rundt seg, og reduserer samtidig egne sjanser for å overleve ved å bruke opp energi som trengs til ferden videre.



REAGERER FORSKJELLIG

– Fugler reagerer forskjellig på lys ved forskjellige bølgelengder. Blågrønt lys reduserer påvirkningen på trekkfugler sin magnetiske orientering, mens rødt lys kan forstyrre deres indre kompass, sier Oskar Mile, lysdesigneren som leder fugle-prosjektet i Glamox.



Det grønne lyset er betydelig mindre attraktivt for trekkfugler. Det er også viktig at lysene kan justeres, for eksempel ved å slås av eller dimmes ned når det ikke er folk i nærheten, eller programmeres til å bli dimmet i perioder der truede fuglearter normalt migrerer.



– Den viktigste faktoren er selvsagt å sikre at folk på jobb har tilstrekkelig og trygg belysning for å utføre arbeidet sitt. Men det er en vinn-vinn-situasjon at vi kan gi nødvendig belysning til mennesker og samtidig verne om dyreliv, legger Mile til.



TÅLER TØFFE FORHOLD

Glamox har derfor utviklet fuglevennlige versjoner av sin bestselgende MIR G2 lineære LED-armatur, som tåler tøffe forhold på offshore-plattformer, vindturbiner og fartøy. LED-sett er også tilgjengelige, som lar kundene beholde huset til sine eksisterende MIR-armaturer og oppgradere dem til å være fuglevennlige. En fuglevennlig versjon av Glamox sin MAX G2 eksplosjonssikre armatur er egnet for bruk i industrien, på skip og på olje- og gassplattformer der det innimellom kan oppstå en eksplosiv atmosfære i normale operasjoner. En fuglevennlig RLX B lyskaster er også tilgjengelig for kjøp. Glamox tilbyr dessuten lysstyringssystemer og rådgivningstjenester rundt hvordan man skal montere og orientere lys, samt hvordan man skal bruke skjerming for å unngå lysutslipp.



Det grønne lyset med kortere bølgelengde skapes ved å bruke en opal diffusor inne i armaturen, som også reduserer lysutslipp. I lyskasteren brukes grønne LED-er.



Glamox tilbyr også et utvalg av Dark Sky-godkjente marine-sertifiserte armaturer og LED-sett som er spesielt designet for å minimere blending og lysutslipp, som bidrar til å bevare en mørk nattehimmel.