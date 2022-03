Gadus Group vil elektrifisere

Evoy ble etablert i 2018 og har hovedkontor i Florø, Norge.

Bedriften designer, utvikler og leverer kraftige 100% elektriske innenbords- og utenbordsfremdriftssystem for båter.

Evoy sine system er produsert i Norge og passer til hurtiggående båter fra 20 til 50 fot. Den banebrytende teknologien gir Evoy en ledende posisjon i et stadig økende elektrisk fritids- og kommersielt båtmarked.



Gadus Group ble etablert i 2020 og har i dag rundt 50 ansatte fordelt på selskapets anlegg på sjø og på land. Selskapets ambisjon er å produsere torsk tilsvarende 80 millioner årlige måltider innen 2025. Gadus skal innen 2025 investere 1MRD NOK for å bygge en rekke nye oppdrettsanlegg for torsk og en verdikjede fra rogn til ferdig pakket filet.Sammen med flere norske partnere ønsker Gadus nå å bruke blant Evoy sine løsninger for å elektrifisere deler av sin drift. Evoy er stolt av å bli regnet som en av nøkkelpartnerne i denne reisen mot lavere utslipp og grønnere oppdrett.– Vi er stolt og ydmyk over at Gadus Group har valgt Evoy som partner for å elektrifisere flåten deres. En felles misjon og visjon om å gi verden bærekraftige havprodukter, gjør oss til en god match, sier Leif A. Stavøstrand, CEO og medgründer i EvoyEvoy skal potensielt levere opptil 15 elektriske innenbords motorsystem til Gadus Group. Dette markerer tydelig starten på helelektrisk drift for Gadus og et godt samarbeid mellom de to selskapene.– Gadus tror vi på nye løsninger for oppdrettsnæringen. Vi ser i dag at Evoy sine løsninger vil være en viktig del av næringens fremtid og gi oss muligheten til å redusere vårt fotavtrykk, sier Falk Øveraas, Samfunn- og myndighetskontakt i Gadus GroupDe vestnorske oppstartsselskapene har begge store ambisjoner. Deres felles satsning er basert på økonomiske og miljømessige fordeler ved elektrifisering av oppdrettsbransjen, elektrifisering er også et helt naturlig skritt i veien mot en mer bærekraftig næring.

