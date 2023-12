Går sammen og skaper en markedsledende leverandør

Eqva ASA

Eqva ASA er en kunnskapsbasert aktiv eier av ingeniør-, anleggs- og servicevirksomheter som bidrar til den grønne omstillingen i maritim, kraftintensiv og fornybar industri.

Selskapet har som målsetting å bli en full-integrert service- og vedlikeholdsleverandør for norsk landbasert- og maritim industri.

Konsernet har en veldiversifisert produkt- og markedsportefølje, og videre vekst skal etableres gjennom en kombinasjon av selskapsbasert utvikling, utnyttelse av synergier mellom selskapene i konsernet samt verdiøkende M&A-aktiviteter.

Sentrale selskaper i konsernet er BKS og Fossberg Kraft, som alle nyter stor respekt og anerkjennelse hos sine kunder og samarbeidspartnere.

LOS:

LOS Gruppen har siden 1983 opplevd omfattende vekst og utvikling.

Konsernet er en ledende fullserviceleverandør av elektro- og automasjonsinstallasjoner.

Selskapet betjener kunder innenfor smelteindustrien, oppdrettsnæringen, offshore, maritim og landbasert industri, samt husholdninger.

Med et team på 370 ansatte, inkludert dyktige ingeniører og montører, er LOS anerkjent som en pålitelig partner blant sine kunder.

Avtalen omfatter LOS Gruppens heleide datterselskaper LOS Elektro AS og LOS Eiendom Bergen AS, samt LOS Cable Solutions AS (51 prosent) og Zinus AS (53,3 prosent ). Avtalen forventes fullført innen utgangen av første kvartal 2024. Avtalen er blant annet betinget av tilfredsstillende selskapsgjennomgang, styregodkjenning og finansiering.Selskapene mener at sammenslåingen har stor strategisk verdi. Dette er et viktig steg på veien for å skape en markedsledende og fullintegrert systemleverandør innen rørsystemer, elektro og automasjon, samt høyspent. Vi styrker med dette vår solide posisjon som leverandør til den betydelige oppgraderingen og grønne omstillingen av norsk industri. Etter en sammenslåing vil Eqva konsern ha i overkant av 730 høyt kvalifiserte medarbeidere.Ved utgangen av tredje kvartal 2023 rapporterte Eqva en forventet omsetning for 2023 på mellom NOK 600-700 millioner (pro-forma) og en ordrebok på NOK 504 millioner. LOS gruppen forventer en omsetning i 2023 på ca. NOK 700 millioner. Eqva kommer med sin guiding for 2024 i forbindelse med kvartalsrapporten for fjerde kvartal 2023.I henhold til intensjonsavtalen, vil Eqva formelt overta aksjer i LOS gruppen mot et oppgjør i form av aksjer i Eqva sitt nyetablerte datterselskap og en kontantandel. Datterselskapet vil samtidig overta eierskapet av BKS. Eqva sin eierandel i det nye selskapet er forventet å være 61 prosent, mens eierfamiliene i LOS gruppen vil eie resterende 39 prosent. Det forventes at datterselskapet vil bli notert på Oslo børs innen 12-18 mnd.– Vi er svært tilfredse med å ha kommet til enighet med eierne av LOS. Med denne avtalen bekrefter vi Eqvas strategi for ytterligere vekst. Sammenslåingen åpner for nye markeder, utnytting av synergier på tvers av selskapene, og gir oss mulighet til å jobbe sammen med dyktige og erfarne medarbeidere, sier Erik Høyvik, daglig leder i Eqva.Etter transaksjonen vil selskapene i LOS Gruppen fortsette å operere under sine nåværende merkenavn for å sikre sømløs kontinuitet i driften.– Vi er svært fornøyde med å bli en del av Eqva-konsernet. Vi har tidligere samarbeidet godt med BKS, og opererer i samme region og marked. Denne sammenslåingen gir oss alle mulighet til å øke vår markedsandel og styrke kompetansen og kvaliteten i våre tjenester til både eksisterende og nye kunder. Vi ser også potensiale for å ta på oss større kundeoppdrag som krever flere fagdisipliner i fremtiden, sier Jakob Særsten, CEO i LOS Gruppen.