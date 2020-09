Går sammen om offshore vind

De to rederiene Østensjø og Wilhelmsen går sammen for å s styrke veksten i energiselskapet Edda Wind. Innen fornybar virksomhet Det skjer ved at Wilhelmsen i første omgang kjøper 25 prosent av Østensjø-gruppens ekspanderende offshore vind-selskap. Wilhelmsen har også en opsjon på å kjøpe ytterligere 25 prosent innen juni 2021.



Edda Wind ble lansert i 2018 og eier og driver offshore servicefartøyer som er designet for operasjoner knyttet til konstruksjon og vedlikehold av offshore vindparker.



– Vi er veldig fornøyde med å få Wilhelmsen som partner i Edda Wind. I løpet av Østensjøs nesten 50 år lange historie med avansert offshorevirksomhet har vi fått erfaring og kunnskap som har gjort det mulig for oss å bli en betydelig leverandør av servicefartøyer innen offshore vind. Wilhelmsens sterke merkevare, kompetanse og globale posisjon, kombinert med selskapenes ambisjon om å utvikle nye grønne løsninger, vil ytterligere styrke Edda Wind sin posisjon som en verdensledende leverandør av offshore vindtjenester. Vi har lært Wilhelmsen å kjenne som et solid og kunnskapsrikt selskap som står for mange av de samme verdiene som Østensjø Rederi. Dette gjør meg trygg på at partnerskapet vil være både langvarig og vellykket, sier Johannes Østensjø, eier av Østensjø gruppen ifølge en pressemelding.



STOR TILFREDSHET

Også adm.dir. i Wilhelmsen Gruppen, Thomas Wilhelmsen, uttrykker stor tilfredshet. Rederiet han leder er en nasjonal og internasjonal storhet i shipping og har ambisjoner i fornybart. Han holder frem Edda Winds satsing på utslippsfri drift av vindflåten sin i fremtiden.

Den raske utviklingen innen offshore vindmarkedet viser seg hos Edda Wind. Selskapet har to offshore servicefartøy i operasjon på lange kontrakter, samt fire banebrytende fartøy bygget for lav-utslippsteknologi i bestilling hos verft. Nybyggene skal leveres i 2022 og langsiktige befraktningsavtaler er allerede på plass for to av fartøyene.



Østensjø Rederi vil fortsatt være ansvarlig for å drifte Edda Wind-flåten.



VEKSTAMBISJONER

– Med klare ambisjoner om å nå vekstregioner som den amerikanske østkysten og Asia, var tiden inne for Østensjø Rederi å slå seg sammen med en fremtidsrettet, erfaren og global maritim partner. Dette fant vi i Wilhelmsen, som er villig og i stand til å spille en aktiv rolle i jobben med å ta Edda Wind til neste nivå, heter det i pressemeldingen.



Partene har blitt enige om ikke å gå ut med detaljer knyttet til den finansielle transaksjonen.