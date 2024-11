Gåsø gjør comeback innen servicebåt

Autonome børsteroboter effektiviserer not-renholdet, forbedrer biosikkerheten og bidrar til bedre fiskehelse og økt bærekraft. Foto: Remora Robotics

Njord Aquaservice, et datterselskap av Frøy Kapital, lanserer nå konseptet «Ren Not Garanti», en ny satsning innen servicebåtnæringen. Teknologien med autonome børsteroboter effektiviserer not-renholdet, forbedrer biosikkerheten og bidrar til bedre fiskehelse og økt bærekraft.



Satsningen bygger på det strategiske partnerskapet mellom Njord Aquaservice og Remora Robotics og vil gi oppdretterne en garantert ren not til en fast månedlig abonnementspris.



MER ENN EN TJENESTE

– «Ren Not Garanti» er mer enn en tjeneste. Det er en helt ny måte å tenke på oppdrettsdrift, hvor teknologi, bærekraft og fiskehelse går hånd i hånd. Vi har fulgt utviklingen av autonome vaskeroboter i flere år, og mener å ha funnet den teknologien som er moden for storskala utrulling, sier daglig leder Anders Gåsø i Njord Aquaservice.



Svein Erik Gregersen, CEO i Remora Robotics, understreker også fordelene ved det nye samarbeidet:



– Autonome roboter for notrensing gir betydelige gevinster for oppdrettsnæringen, både i form av forbedret fiskehelse, redusert miljøpåvirkning og datafangst. Med Njord Aquaservice og Frøy Kapital på laget, er vi nå godt rustet til å rulle dette ut langs kysten i Norge og globalt. Sammen vil vi være en tilrettelegger for trygghet og forutsigbarhet rundt notrengjøring og presisjonsoppdrett, hvor avgjørelser blir tatt på basis av objektive data, sier Gregersen



STRATEGISK INVESTERING I CANADA

I tillegg til det strategiske samarbeidet med Remora Robotics og investeringene i Njord Aquaservice, har Frøy Kapital også investert i det kanadiske serviceselskapet NL Marine Services INC. Selskapet leverer servicebåttjenester til oppdrettsindustrien på Newfoundland. Tidligere salgsdirektør i Frøy ASA, Andreas Krogstad, er ansatt som CEO i NL Marine Services, og vil lede utviklingen av selskapet i takt med næringens vekst i Øst-Canada. Den strategiske satsningen gir vekstmuligheter for både Njord Aquaservice og Frøy Kapital, og posisjonerer selskapene for videre ekspansjon i havbruksnæringen.



– Vi ser store muligheter i oppdrettsnæringen og med våre investeringer i Njord Aquaservice, Remora Robotics og NL Marine er vi godt posisjonert for å bidra til mer effektiv og bærekraftig drift både i Norge og internasjonalt, sier Helge Gåsø, hovedeier av Frøy Kapital og styreleder i Njord Aquaservice.