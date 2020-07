Geir - Autolinebåt med dragerbrønn til Grytastranda

Geir ble i mai overlevert fra Vaagland Båtbyggeri AS til H.P. Holmeset AS, Grytastranda. Autolinebåten er verftets bnr. 158. Designet er av type ST 156 XL fra Skipsteknisk AS.

Nye Geir er en av Norges største linebåter. Det 63 meter lange fartøyet er utstyrt med dragerbrønn og autolineutstyr for rundt 70.000 krok. I fabrikken produseres både HG og filetert fisk, og lastekapasiteten er på 500 tonn.



I FORKANT

H. P. Holmeset har ligget langt fremme i utviklingen av tekniske løsninger på båtene sine, blant annet med den patenterte dragerbrønnen, som forlenger tiden for fiskeoperasjoner. Dragerbrønnen har bidratt til et mer effektivt, trygt og lønnsomt linefiske, slår rederiet fast på sin hjemmeside. Den første båten utstyrt med dragerbrønn ble levert i desember 1998. Videre har fabrikken på nye Geir et dekk i rustfritt stål, for å hindre korrosjon. Båten har også avansert utstyr for å behandle biprodukt, hybriddrift og andre løsninger for å minske miljøavtrykket.



Rederiet fisker torsk, hyse, steinbit, lange, brosme, blåkveite, rødfisk og skate på fiskefeltene i det nordøstlige Atlanterhavet. Les hele omtalen her.

