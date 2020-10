Gjennombrudd for smart bro

Den nye broløsningen fra NES, RAVEN INS, er den første i verden som er utviklet i et helhetlig system og fått typegodkjenning etter INS-standarden. Broen er et komplett og fullintegrert navigasjonssystem med brukervennlige skjermer, stol, felles og enhetlig program og hardware. Foto: Norwegian Electric Systems

Norwegian Electric Systems egenutviklede broløsning, RAVEN INS, er nå typegodkjent av DNV GL. Den integrerte broen gir enklere og mer fleksibel bruk, økt driftssikkerhet og er en solid plattform for fremtidens digitale og grønne revolusjon til sjøs.



RAVEN INS (Integrated Navigation System) har fått den første typegodkjenningen i verden for en broløsning der man har utviklet et felles datasystem for broen i stedet for å sy sammen ulike programvarer.



Daglig leder i Norwegian Electric Systems (NES), Johannes Tveit, sammenligner dette med at folk før hadde kalkulator, fotoalbum og telefonkatalog, nå er alt samlet i smart-telefonen.



– Med Raven INS er ulike program for kart, ruteplanlegging, radar, autopilot, trackpilot og så videre samlet i et helhetlig program og en bro med alt av software, hardware og integrert operatørstol. Det gjør broen enklere å bruke og det gir økt driftssikkerhet.



ENKEL BRUK OG SIKKER DRIFT

Med RAVEN INS kan brukerne enkelt tilpasse skjermer og skjermbilder etter behov.



– Vi kan skreddersy broen etter type båt og hvilke operasjoner som skal utføres. Du kan også med et enkelt tastetrykk veksle mellom ulike operasjoner; om du er på transportetappe, om du skal inn til en havn eller om du ligger ved for eksempel et vindmøllefelt.



Svein Ove Farstad, general manager Sales i NES, løfter i tillegg frem at den PC- og nettverksbaserte løsningen øker sikkerheten.

-

FREMTIDSLØSNING

PC- og nettverksløsningen gir også sikkerhet for tilpasning til fremtidens krav og behov. I det egenutviklede, helhetlige systemet er det gjort klart for å utvide med nye funksjoner.



– Etter hvert som man ser behovene og teknologien utvikler seg, kan bruken av broen utvides med flere funksjoner. Det kan være løsninger for alarmovervåking av maskineri, thruster-kontroll og dynamisk posisjonering, eller mindre system som lanternekontroller.

I tillegg gjør nettløsningen at RAVEN INS er forberedt for samhandling med land når det gjelder datafangst og fjernovervåking.



Dette er et viktig element i utviklingen mot mer automatisering og autonome skip. RAVEN INS er tilrettelagt for utvidet bruker- og operasjonsstøtte. Og en digital tvilling er alt på plass i systemet, og gir mulighet til fjern-opplæring der mannskapet kan sitte hjemme med PC-en på fanget og få opplæring og trening.



SMART OG SIKKERT

Daglig leder i NES, Johannes Tveit, sier RAVEN INS er resultatet av en avgjørende strategisk satsing innen digitalisering og autonomi der hardt arbeid fra eget utviklingsmiljø er kombinert med innspill fra erfarne kapteiner.



– Nå gleder vi oss over å kunne tilby kundene våre et smart, sikkert og fremtidsrettet system for navigasjon og operasjon.



Den nye RAVEN INS er allerede solgt til flere kunder, og den første broen blir tatt i bruk i løpet av året.



R&D og Salgsteamet fra NES var representert ved Safety At Sea Award i London in 2019, der RAVEN INS var en av finalistene i kategorien “Best emerging safety solution”. På bildet fra venstre: Svein Ove Farstad – General Manager Sales & Marketing, Tore Havsø - Product Manager Navigation & Vessel Control Systems, Håvard Hellvik – Software Architect, Geir Lyngheim Olsen – Test Engineer og Ole Georg Rørhus – R&D Manager. Foto: Norwegian Electric Systems