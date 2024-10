Glamox inngår stor kontrakt for kystvaktskip

Arktiske og offshore patruljeskip

Klasse: Harry DeWolf

Antall: 2 (AOPS #7 og #8)

Oppdrag: Hovedsakelig fiskeripatruljering, bevaring og beskyttelse

Type belysning: Hovedbelysningspakke1, navigasjonsbelysning

Antall lysarmaturer per fartøy: 1000

Totalt antall lysarmaturer: 2000

Verft: Irving Shipbuilding Inc, Halifax, Nova Scotia

Levering: 2024

Settes i drift: 2025/2026

Virkeområde: Østkysten, Nord-Atlanteren, iskapabel til å operere i nedre Arktis

Polar isbryter

Klasse: IACS Polar Class 2 (PC2) - første tunge Polar Icebreaker i Canada på over 60 år

Antall: 1

Oppdrag: Multirolleskip som er i stand til å utføre isbryting, vitenskapelig forskning, søk og redning, sikkerhet, navigasjon, transport, beredskap og støtte til lokalsamfunn og nordlige forsyningsoppdrag

Type belysning: Hovedbelysningspakke, navigasjonsbelysning, søkelys, HVLAS

Totalt antall lysarmaturer: 3000

Verft: Seaspan, Vancouver Shipyards

Levering av belysning: 2025

Settes i drift: Tidlig på 2030-tallet

Virkeområde: Arktis og polare strøk

Flerbruksfartøy

Klasse: Polar klasse 4

Antall: opptil 16

Oppdrag: Flerbruksbruk som isbryting under moderate isforhold, assistanse ved søk og redning, miljørespons, nødsleping og vedlikehold av navigasjonshjelpemidler

Type belysning: Hovedbelysningspakke, navigasjonsbelysning, søkelys

Antall lysarmaturer per fartøy: 1 200

Totalt antall lysarmaturer: 19 200

Verft: Seaspan, Vancouver Shipyards

Levering av belysning: 2026-2036

Settes i drift: 2030-tallet og utover

Virkeområde: Canadas østlige og vestlige kyst, den eksklusive økonomiske sonen, St. Lawrencebukta, St. Lawrence-elven, The Great Lakes, og det vestlige og nedre Arktis

Hovedbelysningspakken omfatter generell belysning, for eksempel innendørs belysning for maskinrom, trapper, lugarer, bysser, korridorer, lagerrom og broen, og inkluderer nød- og eksplosjonssikker belysning. Det inkluderer også belysning for uteområder, som dekk, stiger, kraner osv.

Glamox AS er et ledende belysningsselskap som leverer energieffektiv belysning av høy kvalitet til profesjonelle bygg i Europa og til verdens marine-, offshore- og vindmarkeder.

Konsernets visjon er å tilby bærekraftige belysningsløsninger som forbedrer ytelsen og trivselen til mennesker.

Glamox er forpliktet til å oppnå Net Zero-operasjoner innen 2030.

Glamox AS har hovedkontor i Oslo, er privateid av Triton og Fondsavanse og er et datterselskap av GLX Holding AS.

Glamox AS sysselsetter rundt 2100 medarbeidere innen salg og produksjon i Europa, Asia og Nord-Amerika.

I 2023 var den årlige omsetningen 4266 millioner kroner.

Ordren omfatter mer enn 24.000 LED-lys, og inngår i viktige investeringer for å fornye den kanadiske kystvaktflåten. Fartøyene skal bygges ved to verft i Canada.Glamox har inngått kontrakter med Irving Shipbuilding Inc., for å levere energieffektive lys til to arktiske og offshore patruljeskip (AOPS) som bygges i Halifax, Nova Scotia, samt med Seaspans Vancouver Shipyards for å levere lys til en polarisbryter og opptil 16 flerbruksfartøy (MPV) som bygges i Nord-Vancouver. Glamox vil sørge for utendørs- og innendørsbelysning, i tillegg til navigasjonslys til alle skipene. Selskapet skal også levere Helicopter Visual Aid Landing System-belysning og søkelys til polarisbryteren, samt søkelys til de opptil 16 flerbruksfartøyene.− Denne kontrakten er viktig for vår forpliktelse til å støtte oppunder skipsbyggingen i Canada. Vi har vært den største belysningsleverandøren til den kanadiske kystvakten og den kanadiske marinen i 33 år, gjennom produksjonsanlegget vårt i Newfoundland. Vi er stolte av å tilby energieffektive produkter med høy kvalitet som produseres av kanadiske ansatte. Ettersom denne typen statlige kontrakter har en tendens til å strekke seg over lang tid, vil jo dette kunne bygge oppunder vår tilstedeværelse her i flere tiår fremover, sier Astrid Simonsen Joos, konsernsjef i Glamox, sier Astrid Simonsen Joos, konsernsjef i Glamox.De nye skipene utgjør en viktig del av Canadas nasjonale skipsbyggingsstrategi. Denne er et langsiktig prosjekt for å fornye landets flåte av kamp- og støttefartøyer, samt revitalisere Canadas skipsbyggingsindustri.− Seaspan verdsetter samarbeidet med Glamox rundt belysningskomponentene på de kanadiske kystvaktfartøyene som bygges ved Seaspans Vancouver Shipyards. Å støtte oppunder og bidra til en utvidelse av skipsbyggingsindustrien i Canada er en integrert del av den nasjonale skipsbyggingsstrategien. Å jobbe med et veletablert selskap som produserer produktet sitt i Canada er derfor en nøkkelfaktor, sier David Belton, Senior Program Director, Multi-Purpose Vessels ved Seaspan Shipyards.