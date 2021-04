Glamox kjøper Luminell

Glamox har kjøpt alle aksjene i konkurrenten Luminell. Foto: Glamox.

Glamox AS har inngått avtalte om kjøp av 100 prosent av aksjene i det norske selskapet Luminell Group AS. Luminell ble etablert i 2010 og har oppnådd en sterk posisjon som høykvalitets utvikler og leverandør av flomlys og søkelys i markedet for marin og offshore belysning. Luminell er kjent for å være brukerfokusert, og utvikle gode lysløsninger til krevende applikasjoner.



– Sammen vil Luminell og Glamox ha et ledende produkttilbud i det globale marin- og offshore-markedet for alle fartøystørrelser.. Sammenslåingen av Luminells og Glamox’ produktutviklingsfunksjoner vil forsterke vår teknologiske kapasitet, og komme kundene våre til gode., sier konsernsjef Rune Marthinussen i Glamox.»



– Vi er to selskap med engasjerte ansatte som begge har oppnådd en markant posisjon i det globale markedet for maritim og offshore belysning, sier konsernsjef Bente Storhaug Dahl i Luminell. Hun mener sammen vil Glamox og Luminell tilby mer komplette løsninger til alle kunder og ikke minst stå sterkere sammen i utviklingen av fremtidens løsninger.



BESTE LØSNINGER

– Vårt mål er at våre kunder skal velge Luminell og Glamox fordi vi har de beste lysløsningene som lar våre brukere utføre sine oppdrag smidigere og mer effektivt, om det er en kritisk redningsaksjon eller en risikabel kranoperasjon. Sammen vil vi kunne utvikle dette til nye høyder, sier hovedgründer og teknologisjef i Luminell, David Fink.



Det globale lysmarkedet for marine og offshore miljøer forventes å begynne å vokse igjen. Det gir spennende muligheter for å skape lysløsninger for et bedre arbeidsmiljø for brukerne, drevet av teknologi og bærekraft.



Luminell vil være en del av Glamox Global Marine og Offshore divisjon, ledet av Frode Scott Nilsen.

Fornøyd med endringene: Fra venstre Ole Jacob Hanken Chief Business Development Officer, Luminell, Frode Scott Nilsen, Senior Vice President GMO Division, Glamox, Rune E. Marthinussen, CEO, Glamox, Bente Storhaug Dahl, CEO, Luminell og David Fink: CTO and Founder, Luminell. Foto: Glamox.