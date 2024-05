Glamox-lys på verdens mest miljøvennlige mellomstore kjemikalietankskip

2

Glamox AS er et ledende belysningsselskap som leverer energieffektiv belysning av høy kvalitet til profesjonelle bygninger i Europa og verdens marine-, offshore- og vindmarkeder. Selskapets misjon er å tilby bærekraftige belysningsløsninger som forbedrer menneskers ytelse og trivsel.

Man har forpliktet segtil å oppnå netto null-operasjoner innen 2030.

Glamox AS har hovedkontor i Oslo, er privateid av Triton og Fondsavanse og er et datterselskap av GLX Holding AS.

Glamox AS sysselsetter rundt 2100 medarbeidere med salg og produksjon i Europa, Asia og Nord-Amerika.

I 2023 var de årlige inntektene 4266 millioner kroner.

Det eier en rekke kvalitetsbelysningsmerker, inkludert Glamox, Aqua Signal, ES-SYSTEM, Küttel, LINKSrechts, LiteIP, Luminell, Luxo, Luxonic, Norselight og Wasco.

Fartøyene er i Vinga-serien, som er ansett som de mest avanserte, mellomstore kjemikalietankskipene i verden. De to skipene er eid og operert av svenske Furetank AB.– Furetank er opptatt av å drive frakt på en bærekraftig måte og å bistå våre kunder med å redusere karbonutslippet i forsyningskjeden. Vår beslutning om å utvide Vinga-serien skyldes mangelen på miljøvennlige alternativer i markedet. Med denne siste ordren blir Glamox belysningspartner for de siste 19 av de 22 skipene vi har bestilt i denne serien. Produktkvaliteten, påliteligheten og fokuset på bærekraft gjør Glamox til en naturlig partner for oss, sier Furetank-sjef Lars Höglund.»Glamox vil sørge for hvert fartøys navigasjonslys, dekkbelysning, eksplosjonssikker belysning, flomlys og søkelys. Det vil også gi all belysning for fartøyets indre, inkludert belysning for maskinrommet, lagerrom, korridorer, bysser, bro og mannskapskvarter. Armaturer som er sertifisert for marin bruk og produsert i Molde inngår i belysningspakken.Den sertifiserte LED-belysningen til de to nye fartøyene skal leveres i tredje kvartal 2025.– Vi deler FureTanks forpliktelse til å kutte utslipp fra havtransport. Vår energieffektive belysning vil gjøre det mulig for fartøyene å spare drivstoff og understøtte selskapets ambisjoner om utslippsreduksjon, sier Tommy Stranden, kommersiell direktør for Glamox sin Marine, Offshore & Wind-virksomhet.– Hvert fartøy vil bli utstyrt med rundt 800 LED-lys som ikke bare sparer energi og drivstoffkostnader, men på grunn av lang levetid krever rundt to tredjedeler mindre vedlikehold enn konvensjonell maritim belysning. Dette representerer en annen viktig kostnadsbesparelse.De to nye fartøyene har, i likhet med sine søstre, dual fuel-kapasitet og går på flytende naturgass/flytende biogass eller gassolje. De har også egenskaper som kutter drivstoff- og energibruk, noe som reduserer utslippene av CO, nitrogenoksid, svoveldioksid og skadelige partikler.Fartøyene har scoret høyest på «Energy Efficiency Design Index» eller EEDI-verdien i sitt segment globalt, noe som betyr at de er de mest energieffektive fartøyene i henhold til International Maritime Organization.De miljøvennlige tankskipene fra Vinga er Ice Class 1A på 16.300 dødvekttonn (dwt) og designet av Furetank og FKAB Marine Design. De bygges av China Merchants Jinling Shipyard (Yangzhou) Dingheng Co. Ltd, ved verftet i Yangzhou, Kina, hvor belysningen også vil bli installert. Fartøyene skal leveres i slutten av henholdsvis 2026 og begynnelsen av 2027.De vil da inngå i Gothia Tanker Alliance og driftes av Furetank ut av Göteborg.