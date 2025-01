Glamox skal levere belysning til verdens første autonome ferjer

Glamox skal levere totalt omtrent 2160 marinesertifiserte lys til innvending og utvendig belysning. Ferjene er 120 meter lange og 18,6 meter brede, med en kapasitet på 120 biler og 399 passasjerer, inkludert mannskap. Ferjene skal operere med autonom navigasjon og en høy grad av automatisering av fartøyfunksjoner. De fire skipene er designet av HAV Design.– Vi forventer at autonom kryssing av fjorden og docking vil skje for første gang i 2027, med innføring av autonom navigasjon i 2028. Sikkerhet er førsteprioritet, og alt vil bli nøye overvåket fra vårt kontrollsenter i Florø, sier Dagfinn Neteland, administrerende direktør i Fjord1.Glamox er stolte av å bidra med belysning til dette banebrytende prosjektet som er med på å transformere ferjedrift.– Autonome fartøy er utstyrt med kameraer som krever flimmerfri belysning av god kvalitet, slik at kontrollsenteret kan følge med på nøyaktig hva som skjer. Disse ferjene har også et kraftig bauglys som lyser opp området foran fartøyet. Det støtter sikker drift og gjør dem enda mer synlige for annen skipstrafikk, sier Astrid Simonsen Joos, konsernsjef i Glamox.For hver ferje skal Glamox levere bauglys, belysning til bildekket og belysning for innvendige områder som korridorer, trapperom, maskinrommet og passasjersalongen. Selskapet leverer også opplyste nødskilt. Den første leveransen ble gjort i år og resten suppleres i løpet av 2025.– Vi har et sterkt og langsiktig forhold til Glamox og vet at vi kan stole på at deres belysning fungerer under de tøffeste forholdene. Det handler om å vite at sikkerheten og komforten til passasjerene og mannskapet er ivaretatt. Vi krever marin kvalitet, pålitelighet og energieffektivite produkter. Belysning er helt kritisk for neste generasjons ferjer som vi bygger ved verftet vårt i Yalova, sier Adnan Barış Arda, prosjektleder for Fjord1 Projects, Tersan Shipyard.