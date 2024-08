Glamox styrker seg gjennom oppkjøp

Glamox AS

Glamox er et ledende belysningsselskap som leverer energieffektiv belysning av høy kvalitet til profesjonelle bygg i Europa og til verdens marine-, offshore- og vindmarkeder.

Selskapets visjon er å tilby bærekraftige belysningsløsninger som forbedrer ytelsen og trivselen til mennesker.

Glamox er forpliktet til å oppnå Net Zero-operasjoner innen 2030.

Glamox har hovedkontor i Oslo, er privateid av Triton og Fondsavanse og er et datterselskap av GLX Holding AS.

Glamox sysselsetter rundt 2.100 medarbeidere innen salg og produksjon i Europa, Asia og Nord-Amerika.

I 2023 var den årlige omsetningen 4.266 millioner kroner.

Forsvars- og marinemarkedene er i vekst og innehar karakteristikker som sammenfaller med Glamox sine strategiske vekstmål. Spesielt den britiske marinen utmerker seg som en attraktiv partner på grunn av sin erfaring med eksport av avansert fartøydesign. Marinens krav til høy kvalitet og pålitelighet samsvarer godt med Glamox' ekspertise og innovative tilnærming. Oppkjøpet av MARL gir Glamox mulighet til å bygge videre på disse styrkene, utnytte markedspotensialet, og styrke sin konkurransekraft innen maritim industri.MARL hadde en omsetning på 6 millioner GBP i regnskapsåret 2023/24, hvorav nesten 60 prosent kom fra marineprosjekter. Samtlige av selskapets 62 ansatte er lokalisert i Storbritannia. MARL spesialiserer seg på å utvikle og levere LED-belysningsløsninger med høy ytelse for høyteknologiske applikasjoner. Selskapet betjener både nasjonale og internasjonale kunder innen marine, forsvar, jernbane og annen spesialbelysning.– Med MARLs kompetanse, dedikerte medarbeidere og vekst innen marinesegmentet, er dette strategiske oppkjøpet i tråd med våre ambisjoner. Sammen vil vi være bedre rustet til å betjene kundene våre med innovative løsninger innen marinesegmentet. Interessen for bærekraftige belysningsløsninger i marineindustrien er økende, og markedet er meget attraktivt for Glamox. Vi står sterkt rustet for videre vekst med MARL på laget, sier konsernsjef Astrid Simonsen Joos.Adrian Rawlinson, hovedaksjonær og administrerende direktør i MARL International, er begeistret for denne nye muligheten:– Vi ser frem til å samarbeide med et sterkt globalt belysningsselskap som vektlegger innovasjon og kvalitet. Deres ambisjoner og fremtidsrettede visjon sikrer en lys fremtid for våre ansatte, kunder og samarbeidspartnere, sier han.MARL International blir en del av Glamox Marine, Offshore & Wind-divisjonen, som ledes av Tommy Stranden.