God start for nystartet tilbud hos Vard Group

Vard Services’ Customer Service Senter er nå kontaktpunktet for kunder som kjøper fartøy fra VARD. Foto: Kristin Støylen/VARD

Vard Services skal gi et samlet tilbud til kundene når det gjelder ettermarkedstjenester. Disse tjenestene inkluderer reparasjoner, ombygginger, delesalg og annen service.



–VARD ønsker å fokusere mer på tjenestene nye og etablerte kunder har behov for i hele livsløpet til et fartøy. Gjennom å etablere ett kontaktpunkt for dem som ønsker å ta kontakt med et av VARDs selskap, forenkler vi tilgangen til tjenestene våre for kundene, sier Wilhelm Eggesbø, Senior Vice President Vard Services.



KONTAKTPUNKTET FOR KUNDER

Vard Services’ Customer Service Senter er nå kontaktpunktet for kunder som kjøper fartøy fra VARD. Servicesenteret skal sikre at kundene får den rette bistanden når de trenger den uansett hvor de er i prossessen og livssyklusen til fartøyet.



Med kundesenteret oppnår vi fleksibiliteten og oversikten vi trenger, og kundene vår får det enkelt når de henvender seg til oss, sier Eggesbø.

– Vard Customer Service Center ble etablert i juli 2023 og bistår kunder med alle tjenester Vard leverer til kunder. I sitt første driftsår solgte senteret tjenester for over 500 millioner kroner. Dette er over budsjett.



FOR HELE VARDGRUPPEN

Vard Customer Service center opererer som kontaktpunkt for hele Vardgruppen, inkludert Vard Electro og Seaonics.



Wilhelm Eggesbø, Senior Vice President Vard Services. Foto: Tone Molnes/VARD