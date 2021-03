Green Reefers med nytt rensesystem for ballast

Green Freezer er første skipet i flåten til Green Reefers som skal installere NGT BWMS, installasjonen blir gjennomført i midten av Q2. Foto: Green Reefer

Norwegian Greentech har signert nye flåteavtaler med et potensiale på levering av et betydelig antall rensesystemer for ballast. Et av rederiene er Green Reefers, med sine 19 fartøy.



– Vi valgte Norwegian Greentech sin løsning fordi de har et meget kompakt system kombinert med lavt strømforbruk til konkurransedyktig pris. Norwegian Greentech har fleksible løsninger som gjør systemene plasseringsvennlig på skip som har begrenset med areal sier Jon Rørtveit, daglig leder i Green Management.



HAV Design sin avdeling i Polen har samtidig blitt valgt til å tegne inn systemene og oppdatere skipenes dokumentasjon i henhold til gjeldende krav fra klasse, tilføyer Rørtveit.



Norwegian Greentech og HAV Design er begge døtre i HAV Group som nylig ble tatt opp til handel på Euro Next Growt Oslo.



MÅLRETTET JOBBING

Børge Gjelseth, salg og markeds direktør i Norwegian Greentech, sier at målet er å bli ledende leverandør av rensesystemer til små og mellomstore fartøy.



– Vi har jobbet målrettet for dette i over 10 år, nå høster vi frukter av den enorme innsatsen teamet vårt har lagt ned i dette arbeidet.



Gjelseth sier videre at Norwegian Greentech før jul mottok nytt DNV sertifikat som er i henhold til IMO sine oppdaterte retningslinjer for rensing av ballastvann. Dette er et klart bevis på at systemet er designet for å møte de aller strengeste krav. Vi har også nylig ferdigstilt all testing for godkjenning fra den amerikanske kystvakten kalt USCG, sertifikatet er snart i hånd og dette vil åpne for nye markeder.



– I tillegg til en betydelig ordrereserve i form av flåteavtaler, har vi sikret et stort antall enkeltordrer til både nybygg og retrofit. Vi er fortsatt bare i starten av den enorme boomen, avslutter Gjelseth.



Børge Gjelseth, Salg- og markeds direktør i Norwegian Greentech