Green Ships Invest og Amogy fremmer maritim dekarbonisering

Om Green Ships Invest:

Green Ships Invest er et konsulentselskap som er involvert i design og bygging av fartøyer som er optimalisert for et grønnere miljø (redusert drivstofforbruk og utslipp som CO 2 , NOx,SOx, metan og PM).

, NOx,SOx, metan og PM). Selskapet har erfaring med ulike typer fartøyer, inkludert offshorefartøyer, hurtigferger, Ropax-/cruiseskip og spesialiserte fartøyer som borefartøyer. Green Ships Invest har administrert og eid mindre hurtigferger og har vært minoritetseier i noen rederiselskaper.

Om Amogy:

Amogy leverer karbonfrie energiløsninger for å dekarbonisere sektorer som er vanskelige å omstille, som maritim sektor, kraftproduksjon og tungindustri.

Selskapets teknologi for ammoniakkspalting er en ferdigutviklet, skalerbar og svært effektiv metode for å spalte flytende ammoniakk.

Elektrisk kraft genereres i kombinasjon med hydrogenbrenselceller, som har fem ganger større energitetthet som litiumbatterier.

Amogy sitt hovedkontor er i Brooklyn, New York. I tillegg har selskapet kontorer i Houston, Stavanger og Singapore.

Amogys investorer inkluderer Amazons Climate Pledge Fund, Temasek, SK Innovation, Aramco Ventures, Mitsubishi Corporation og AP Ventures.

Avtalen mellom de to selskapene innebærer at Green Ships Invest skal designe en ePSV som skal bestå av ti 200 kW ammoniakk-til-elektrisk kraftsystemer fra Amogy. Til sammen vil skipet være utstyrt med 2 MW med ren energikapasitet. I en andre fase av prosjektet planlegger Green Ships Invest å utvide bruken av Amogys systemer i to ytterligere fartøy.Avtalen ses på som starten på en ny æra for miljøbevisst offshorevirksomhet. Bourbon Horizon, som er kjent for sin ekspertise innen kommersiell og teknisk drift av fartøyer, vil fortsette å operere disse banebrytende skipene. Dette sikrer en sømløs integrasjon med overgangen til en grønnere maritim sektor.Den globale ePSV-flåten er mellom 10 til 20 år, og står dermed overfor økt press om å overholde strengere utslippsreguleringer. Partnerskapet mellom Green Ships Invest og Amogy, fasilitert av Bourbon Horizon, representerer et viktig skritt i retning av å tilpasse flåten til nye miljøstandarder. Samtidig viser det en felles visjon om økt fokus på bærekraftig innovasjon i maritim sektor.Christian Berg, administrerende direktør i Amogy Norge, reflekterer over betydningen av samarbeidet med Green Ships Invest:– Partnerskapet med Green Ships Invest, i kombinasjon med den operasjonelle ekspertisen til Bourbon Horizon, representerer en viktig milepæl i Amogys arbeid med å dekarbonisere den maritime sektoren. Denne kontrakten signaliserer troen på vår ammoniakk-til-kraftteknologi som en levedyktig løsning for bransjens presserende behov for dekarbonisering.Amogys banebrytende ammoniakk-til-kraft-system skal integreres med Green Ships Invest sitt fremtidsrettede ePSV design på 82 meter. Amogys kraftsystem vil være den primære fremdriftsmetoden. Denne banebrytende tilnærmingen er i samsvar med strenge reguleringer fra Det Norske Veritas (DNV), og understreker et engasjement om å overgå miljømålene i maritim sektor. Mens Amogys system leder an i arbeidet mot bærekraft, vil fartøyene også være utstyrt med konvensjonelle dieseldrevne generatorer for å sikre driftssikkerhet. Dette tillater 100 prosent drift på marinegassolje ved behov. Dieseldriften gir en sikkerhetsmargin, og sikrer fartøyenes ytelse og sikkerhet uten å gå på kompromiss med forpliktelser til bærekraft.Per Kavli, administrerende direktør i Green Ships Invest, understreker det transformative potensialet i partnerskapet med Amogy:– Å sikre denne kontrakten med Amogy markerer et avgjørende øyeblikk i vår reise mot mer bærekraftig maritim innovasjon. Det forsterker vårt engasjement for å lede an i utformingen og utrullingen av fartøyer som ikke bare oppfyller, men som også fremmer globale mål for utslippsreduksjon.