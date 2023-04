Green Yard Kleven fikk nytt oppdrag for Oceanica

Green Yard Kleven

Skipsverftet Green Yard Kleven tilbyr nybygg, reparasjoner, ombygging og resirkulering av skip, og er Norges første livsløpsverft.

Verftet er ISO-sertifisert innen miljø og kvalitet. Green Yard Kleven AS i Ulsteinvik er sammen med søsterverftet Green Yard Feda i Kvinesdal en del av Green Yard Group.

– Det er svært gledelig at gode kunder kommer tilbake med flere prosjekt, det ser vi på som et kvalitetsstempel og bevis på at vi leverer etter kundens ønsker, sier Karl Johan Barstad, Sales Manager Retrofit i Green Yard Kleven.Fartøyet, Oceanicasub X, er et ankerhåndteringsskip på 78 meter som skal ombygges for å kunne ta oppdrag utenfor kysten av Brasil. Oppdraget kom bare kort tid etter levering av Oceanicasub VIII og Oceanicasub IX fra samme rederi, brasilianske Oceanica. I tillegg har vi Oceanicasub XI under pågående ombygging.– Dette viser at vi har etablert oss i markedet for retrofit, og vi er stolte over at kunden kommer med enda et prosjekt. Kvalitet, leveringspresisjon og gode bærekraftige løsninger er tilbakemelding vi får fra våre kunder. All honnør går til våre dyktige ansatte som leverer hver eneste dag til våre kunders beste, sier Hans Jørgen Fedog, daglig leder i Green Yard Kleven.