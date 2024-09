Green Yard Kleven leverer stort ombyggingsprosjekt

2

2

Om Green Yard:

Green Yard har som mål å være det mest bærekraftige alternativet i bransjen.Skipsverftene Green Yard Kleven i Ulsteinvik og Green Yard Feda ved Flekkefjord er en delav Green Yard Group.

Verftet tilbyr alle typer verftstjenester for skip og rigger for både nasjonaleog internasjonale kunder. Dette kan være alt fra små oppdrag til store og kompliserteombygginger, nybygg, riggservice, resirkulering av skip og mobile verftstjenester.

– Vi er veldig stolt av å levere et så flott skip og vi er takknemlige for den enorme tilliten NTT WEM, som er ett selskap fra andre siden av kloden, har vist oss gjennom hele prosjektet, sier CEO Hans Jørgen Fedog. Våre ansatte og underleverandører har virkelig stått på gjennom hele prosjektet.Skipet ble opprinnelig bygget som et MT6007 seismikkfartøy, men ble senere bygget om til et «Walk to work»-fartøy for offshore vind. Green Yard Kleven har nå bygd det om igjen, denne gangen til fartøy for legging og reparasjon av fiberkabel. Eieren NTT er ett av de største telekommunikasjonsselskap i Asia– Det har vært et utfordrende prosjekt for NTT World Engineering Marine, men vi er ekstremt takknemlige overfor Green Yard Kleven, Marin Teknikk og mange andre involverte for deres samarbeid for å hjelpe oss med å fullføre et utmerket kabelleggingsfartøy. Sier Mr. Mamoru Watanabe administrerende direktør i NTT World Engineering Marine Corp.Gjennom hele prosessen har både verft og reder hatt stort fokus på bærekraft og redusert miljøavtrykk i prosjektet.I skipet, som er basert på et eksisterende skrog, har vi benyttet brukt utstyr og eksisterende komponenter så mye som mulig. Dette har bidratt til en reduksjon i CO-utslipp på 919 tonn! Hvis du i tillegg regner med det eksisterende skroget, er det spart minst 4500 tonn CO- utslipp sammenlignet med å bygge et nytt skip. Sosial bærekraft er minst like viktig i prosjektet. På vårt verft har alle ansatte tariffavtale og vi følger nøye opp at våre underleverandører forholder seg til regelverket og allmenngjort tariffavtale. HMS er i fokus i alle ledd, og vi har både lærlinger og studenter med på laget.Alt utstyr og komponenter som gjenbrukes testes og godkjennes på nytt for å sikre funksjon og pålitelighet. Kabelleggingsutstyret er helt nytt, fra den engelske leverandøren Parkburn, og er toppmoderne utstyr.– Det er virkelig flott å se at redere fra andre siden av kloden kommer hit til Green Yard Kleven i Ulsteinvik for å gjøre ombygginger. Det er spesielt hyggelig at dette skjer på grunn av vårt engasjement for bærekraft, kompetanse og kvalitet, sier salgssjef Retrofit Karl Johan Barstad.Design og Engineering er utført av Marin Teknikk, som også var original designer da skipet var nytt. Dette er et bevis på den fleksible designen på MT-fartøy, da dette er den 2. ombyggingen av skipet til nye markeder. Dette er ett av mange prosjekter der Green Yard og Marin Teknikk har samarbeidet om på både nybygg og ombygginger.Grieg Shipbrokers i Bergen og Aki Ace Offshore i Japan bidro sterkt til å få prosjektet på plass, både med å finne et passende skrog, og koble reder, verft og designer sammen mot en avtale.Marin Teknikk har hatt et langt forhold til NTT og Aki Ace Offshore i Japan i mer enn 25 år. MT ble kontaktet høsten 2022 og startet på en konseptstudie for NTT.– Vi er glade for at dette endte opp i en kontrakt på Green Yard Kleven og ydmyke og stolte over å være en del av prosjektet med å levere design og all teknisk dokumentasjon for kabelleggings- og reparasjonsfartøyet av det fleksible MT-designet, sier salgsdirektør Richard Gjerde ved MT og legger til at MT vil også takke NTT-teamet, GYK, Grieg, BV Klasse, og alle involverte parter for et godt gjennomført samarbeid.Det er installert stålmoduler på over 600 tonn på skipet. En ny hangar er montert for å huse kabelhåndteringsutstyret. To ekstra dekkskraner, traverskran og store skiver akter for å lede kabelen over bord. Inne i skipet er det tre karuseller for kabel. Motorer er overhalt, DPsystem oppgradert og hele skipet er nylakkert i selskapets farger.Prosjektet har helt fra kontraktsignering august 2023 vært spennende og lærerikt, og med godt samarbeid mellom reder, verft, designer og underleverandører. Dette har resultert i ett fantastisk sluttresultat, sier CEO Hans Jørgen Fedog i Green Yard Kleven.– Prosjektet har i stor grad blitt gjennomført via Teams møter med rederiet i prosessen. Japansk og norsk kultur og språk er veldig forskjellige, men vi har lært hverandres kulturer å kjenne og har blitt et godt team. Vi håper vi kan gjøre flere prosjekter sammen i fremtiden. Skipet skal nå direkte inn i kontrakt for kabelarbeid i Asiatiske farvann. VEGA II skal erstatte det over 40 år gamle skipet «VEGA» og gå inn i flåten av kabelskip tilhørende NTT som utfører installasjon og service på undervanns kommunikasjonskabler. Green Yard har flere spennende pågående prosjekter på begge verftene, men vi har alltid plass til mer. Vi merker god aktivitet i alle markedsområdene våre.