Grytåga får ny båt

Grytåga Settefisk ligger innerst i Grytåfjorden i Vefsn kommune. Selskapet har nylig skaffet seg en ny båt som de har gitt navnet Grytåfjord. Valget falt ned på en Flying Fish 33 Seawork Shuttle, bygget av Brödr. Hukkelberg på Aukra.



Ronny Slotterøy hos Grytåga understreker at det var avgjørende å anskaffe en solid og sikker båt, og derfor falt valget på Hukkelberg Boats, som også er kjent for å levere redningsbåter.



GJENBRUK

Grytåfjord er utstyrt med twin vannjet som gir god manøvrerbarhet og ekstra sikkerhet under fart. Videre har Grytåga valgt å gå for gjenbrukte motorer som er blitt rekondisjonerte, noe som fremmer prinsippene om sirkulær økonomi.



Under prøvetur har motorene vist at de duger, og gitt båten en fart på nesten 40 knop. Viktigst er kanskje at båten holder en god marsjfart ved lavere turtall, noe som igjen fører til et lavere forbruk, forteller Magnus Igeland som har hatt prosjektoppfølgingen fra Grytåga.



KOMPAKT – MEN ROBUST

Båten har en lengde på 10,7 meter og er laget i aluminium og med en skrogtype Hukkelberg har levert mye av de siste årene. Den har dyp V-bunn og solid oppbygging, samt fender som gir ekstra oppdrift til skroget. Forut er båten spesialdesignet for å kunne entre over baug, sier Tore Hukkelberg.



SPESIALBYGDE BÅTER

Hukkelberg har gjennom mange år levert skreddersydde båter til forskjellige formål som for eksempel sjøredning, miljøoppsyn, passasjertransport, dykking, ROV og havbruksbåter. Å kunne levere til det norske markedet er en god kvalifikasjon, da konkurransen er hard og det stilles høye krav til sluttproduktet, sier Øyvind Hukkelberg. Vi er svært takknemlige for å få anledningen til å bygge denne båten for Grytåga.

Omtale av båten kommer også i senere utgave av Maritimt Magasin