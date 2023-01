Haf Power Solutions leverer hybrid ferje på rekordtid

Ferja Malangen er en ferje som driftes på et ferjesamband i Troms av Torghatten Nord AS. Foto: Torghatten Nord.

Haf Power Solutions AS (HPS), et selskap i ACEL Gruppen har levert hybridsystemet til ferja Malangen, takket være godt samarbeid med Fosen Yard i Trøndelag. En viktig milepæl for å komme inn på det norske ferjemarkedet for selskapet.



Malangen er en ferje som driftes på et ferjesamband i Troms, av det norske rederiet Torghatten Nord AS. Hybridiseringen ble gjennomført på skipsverftet Fosen Yard, et verft som tidligere har produsert en rekke ferjer til norske og utenlandske rederier, flere hurtigruteskip samt det luksuriøse leilighetsskipet The World. Haf Power Solutions er en av mange norske leverandører til hybridiseringen, og selskapet er stolte av å være med på et viktig steg mot det grønne skiftet. Selve ombyggingen ble utført i en periode på 10 uker, noe som understreker hvor effektivt prosjektet har blitt kjørt.



TAR VIKTIGE GREP

Torghatten Nord tar et viktig grep for en grønnere ferjedrift, ved å gå for hybridisering på eget initiativ. Hybridiseringen av ferja vil gi en betraktelig miljøgevinst, og vil i tillegg redusere driftskostnadene til fartøyet. Flere rederier velger å gjøre denne typen ombygginger, og Haf Power Solutions ser på dette som et viktig fokusområde fremover. I tillegg er det litt ekstra spesielt for Haf Power Solutions å stå for hybridiseringen av et fartøy som i sin tid ble bygd på Fiskerstrand Verft, med installasjon fra ACEL AS.



– Selv om det ikke har kommet noen formelle krav til energieffektiviseringstiltak av Malangen, velger Torghatten Nord å gjøre denne ombyggingen på eget initiativ. Det står stor respekt av at de velger å investere i disse tiltakene, og vi er stolte av å få bidra med våre løsninger mot en mer energieffektiv fremtid sier Bengt-Olav Berntsen, daglig leder i Haf Power Solutions AS.



SOLID LEVERING FRA DET NORSKE MARKEDET

Oppdraget fra Fosen Yard gir kontrakter til en rekke norske leverandører, noe som er med å styrke det Norske markedet innen hybridisering av fartøy.



Leverandørene til hybridsystemet består av blant annet Corvus Energy som leverer batteripakker produsert i Bergen, The Switch med leveranse av frekvensomformere produsert på Stord, ACEL med tavleleveranser fra Ålesund og Høglund Marine Automasjon fra Tønsberg med oppgradering av automasjonssystemet. Haf Power Solutions har levert selve systemintegrasjonen og systempakke som sikrer Malangen et energieffektivt og driftssikkert kraft og fremdriftssystem.



– Når det skal gjøres ombygging på eksiterende fartøy er det viktig at alle aspekter ved integrasjonen mellom nytt og gammelt anlegg blir nøye gjennomgått slik at en unngår integrasjonsutfordringer mellom gammelt og nytt system. Det har i dette prosjektet blitt godt ivaretatt da gjennomføringen av prosjektet ble besluttet fremskyndet med 10 dager og at prosjektet klarte å levere på dette. Ferja gikk rett fra Fosen verft og inn i rute, noe som viser styrkene med HPS og ACEL har opp mot verft, der vi verdsetter direkte og hyppig kommunikasjon mellom alle involverte parter sier Arve Bredesen, Head of Engineering Fosen Yard.