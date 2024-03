Haf Power Solutions signerer kontrakt på Torghatten Nord-ferje

ACEL Group

ACEL Group består av selskapene Haf Power Solutions AS, ACEL AS, ACEL Baltic UAB og har i dag til sammen 170 ansatte.

Ved hovedkontoret i Ålesund er det avdelinger innen engineering, tavleproduksjon, marine installasjoner, maritim og offshore service worldwide, power systems, automasjon, elektroinstallasjon & service mot bolig- og næringsbygg.

Gruppen har også serviceavdelinger i Ørskog og Fjord (Valldal).

Ferjen har kapasitet til 50 biler og 199 mennesker og måler 73.3 meter i lengde og 14.3 meter i bredde og skal stå ferdig Q1 2026. Ferjen får en batterikapasitet på 3600 kWh. Skipsdesigner er Norwegian Ship Design Company i samarbeid med Torghatten Nord.Eirik Olsen (COO hos Torghatten) ser frem til et spennende prosjekt og er godt samarbeid for å få til et energieffektivt fartøy som skal betjene sambandet Svolvær-Skrova-Skutvik. Torghatten Nord As har valgt å gå for en høy grad av hybridisering ut over kravet i anbudet i tråd med selskapets grønne strategi.Haf Power Solutions i ACEL Group, som fungerer som systemintegrator for prosjektet, vil levere cLion DC Grid. Systemet består av kraftomformere, DC-tavler, Li-Ion-batterier, elektriske framdriftsmotorer og cControl automasjonssystem. cLion er designet for å minimere energitap og sikre optimal effektivitet. Systemet er bygget opp med identiske og lett byttbare kraft moduler slik at man minimere ledetid og reservedel ombord.– Vi er glade for at Western Baltija Shipbuilding velger ACEL Gruppen til leveranser av elektroinstallasjon og system integrasjon levert av HPS. Vi ser det som en tillitserklæring fra verft og rederiet at vi har blitt valgt for et stort og viktig nybygg i ferjemarkedet, prosjektet er rekordstort for ACEL Gruppen og vil involvere alle selskap i gruppen. HPS har jobbet målrettet mot ferjemarkedet og utviklet cLion DC Grid til å være så energieffektivt som mulig, sier salgssjef Marius Granlien i ACEL.Gjermund Johannessen, CEO host Norwegian Ship Design Companysier man er stolte og glade for at Torghatten har valgt å realisere nok et energieffektivt fartøysdesign fra The Norwegian Ship Design Company.– Torghatten viser med dette prosjekt at de nok en gang tar det grønne skifte på alvor. For fartøyet som nå er kontrahert har Torghatten på eget initiativ, uten at det er krav fra myndighetene, valgt å bygge fartøy for hel-elektrisk drift mellom Svolvær-Skrova. Vi ser frem til videre godt samarbeid med verft, rederi og systemintegrator ACEL / Haf Power Solutions, som vi har god erfaring med fra tidligere prosjekter, sier han.ACEL AS, bidrar også i kontrakten som underleverandør for Western Baltija Shipbuilding, del av Western Shipyard Group, i Klaipeda. Kontrakten omfatter design, engineering, prosjektledelse på stedet, og utførelse av full elektroinstallasjon for ferjen som bygges for Torghatten Nord.Dette prosjektet markerer et viktig første skritt for samarbeidet mellom Western Baltija Shipbuilding og ACEL Group i engasjementet for å levere bærekraftige og effektive maritime løsninger. Selskapene arbeider sammen for å bygge en langsiktig samarbeidsplattform for nybygg av ferjer i Litauen.Western Baltija Shipbuilding har over 70 år med skipsbyggingserfaring i Klaipeda, Litauen med flere turnkey ferjeprosjekter bak seg.– Å lede Torghatten Nord elektriske ferjeprosjekt markerer en svært viktig fase for oss, som uttrykker vår forpliktelse til å aktivt bidra til utvikling av grønn skipsfart og implementering av avanserte løsninger på dette feltet. Vi er stolte av at vi innenfor rammen av dette prosjektet vil samarbeide med fagfolk på høyeste nivå, og dermed dele erfaring, kombinere kompetanse og styrke relasjonene mellom lederne i det maritime Litauen og det maritime Norge. Avanserte rene energiløsninger er det som gjør vår industri konkurransedyktig, tar moderne transport til et nytt nivå og bidrar til å beskytte våre unike naturressurser. Det er et privilegium å kombinere all denne innsatsen i Torghatten Nord elferjeprosjekt, sier CEO Arnoldas Šileika fra Western Shipyard Group: