Hagland Shipping bestiller fire nye miljøskip

Hagland Shipping har inngått kontrakt med Royal Bodewes i Nederland for bygging av fire selvlossende bulkskip på ca. 5000 DWT. Skipene legger opp til nullutslipp i havn og betydelige reduksjoner av utslipp til havs. Målet for Hagland er å få til en grønnere nærskipsfart ved reduksjon av lokale og globale klimagasser samt reduksjon av støy. Skipet vil erstatte eldre skip som har tradisjonell propulsjonsløsning med et moderne optimalisert skip med plug-in batteri hybrid løsning og elektrisk lasthåndterer. Ved levering av disse skipene vil minimum 75% av Haglands eide flåte være utstyrt med batterihybrid -teknologi.

Hagland Shipping fikk november 2023 overlevert siste skip av tre nybygg hos Royal Bodewes. De nye skipene vil være av samme design, men med flere nyvinninger som ytterligere vil redusere utslippene. Sammenlignet med de eldste skipene i Haglands eksisterende flåte forventes skipene å redusere CO2-utslippet med 40-50% og NOx-utslippet med 90-95% fra levering. Skipene er utstyrt med motorløsning som i fremtiden kan bygges om til metanoldrift. Et system som gjenvinner overskuddsvarmen fra motorpakken vil produsere nok strøm til å dekke skipets hotelldrift. Det første skipet vil bli overlevert rundt slutten av 2025. Skipene vil føre NIS flagg. Total investerer Hagland Shipping mer enn NOK 800 millioner noe som er den største investeringen i konsernets historie.

Prosjektet har fått støtte fra flåtefornyelsesprogrammet for nærskipsfarten.

– Vi er stolte over å kunne inngå enda en kontrakt for nybygg med den ypperste miljøteknologien som er kommersielt tilgjengelig. Erfaringen med de tre siste skipene er vært god og de nye vil være en ytterligere forbedring, skriver Hagland Shipping i en pressemelding.