Håløygen – en kraftplugg av en båt

Sletta Verft AS i Aure overleverte 4. oktober 2024 servicefartøyet Håløygen til Håløy Havservice AS som har sitt hovedkontor på Engenes i Ibestad kommune i Troms. Det nye fartøyet er designet av Møre Maritime AS i Kristiansund og er av typen Macho 20.

Fartøytypen er optimalisert for svært tunge serviceoperasjoner innen havbrukssektoren og for bruk i eksponerte kystområder. Designet har en sterk miljøprofil, med et lettdrevet skrog, effektivt propulsjonssystem og et topp moderne dieselelektrisk anlegg med ekstra stor batteripakke.

Det er beregnet at nybygget vil ha betydelige miljøgevinster og årlige drivstoffbesparelser sammenlignet med tilsvarende konvensjonelle konsepter. Byggingen av båten er støttet av Enova.

STORT LØFT

– Dette er et stort og viktig løft for Håløy Havservice, samtidig som det er nødvendig for å kunne følge med i utviklingen. Utstyret blir større og oppdragene tyngre i havbruksnæringen, og med det følger behovet for båter i denne størrelsen. Vi er veldig fornøyde med designet, og ser frem til å ta i bruk en kraftplugg av en båt, uttalte Remi Rønning, daglig leder i Håløy Havservice AS da kontrakten på byggingen av Håløygen ble inngått med Sletta Verft.

NUMMER TO FRA SLETTA

Dette er det andre fartøyet verftet bygger til Håløy Havservice som tidligere har fått levert Håløy Jarl i 2022.

Håløygen er bygd i stål og måler 19,9 meter i lengden og har en bredde på 10,5 meter og med et bollard pull på rundt 14 tonn kontinuerlig. Den er bygg nummer 207 ved Sletta Verft. Båten er registrert i Norsk Ordinært Skipsregister (NOR) med registreringshavn i Harstad. Les hele omtalen her.

