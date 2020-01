Har stor tro på hybridløsninger for bulkskip

Det nye hybridskipet som bygges for rederiet Arriva er et bulkskip med batteridrift og elektrisk gravemaskin. Ill: Arriva Shipping/Westcon Power and Automation

I Westcon Power and Automation har de stor tro på miljøvennlige hybridløsninger i markedet for bulkskip. Nå er selskapet i ferd med å levere batteriløsninger til det første skipet i denne kategorien.



Det nye hybridskipet som bygges for rederiet Arriva er et bulkskip med batteridrift og elektrisk gravemaskin.

– Dette er det første bulkskipet for nærskipsfart vi leverer batteriløsninger og automasjonssystemer til. Vi ser for oss store muligheter i dette markedet fremover både nasjonalt og internasjonalt, og både ved å bygge nye skip og å bygge om eksisterende skip, sier Stian Risdal, leder for salg i Westcon Power & Automation (WPA).

WPA har tidilgere bidratt med løsninger til en rekke grønne prestisjeprosjekter, blant annet turistbåten «Future of the Fjords», Nesodden-fergene og skipene «Seven Viking» og «Viking Energy».

– Vi er stolte over at vi på denne måten bidrar til et mer bærekraftig samfunn, sier Risdal.



Fornying av flåten

Det nye bulkskipet eies av Arriva Innovation der Arriva Shipping er majoritetseier. Skipet bidrar til en helt ny standard innen energieffektivisering ogenergilagringssystem for denne typen skip. I tillegg til at det har elektrisk fremdrift, vil det også ha en moderne motor og et forbedret skrogdesign.

– Det både hyggelig og spennende at også dette segmentet nå tar steget inn i det grønne skiftet. Det er mange eldre bulkskip rundt omkring i Europa som er klar for en fornying. Store deler av flåten er over 20 år gammel, og er ikke tilpasset fremtidens miljøkrav, sier Risdal. Han er derfor veldig fornøyd med at rederiet Arriva er tidlig ute og satser på ny og klimavennlig teknologi fra WPA.

– Vi liker veldig godt at vi kan få kortreiste og verdensledende løsninger for hybridifisering. WPA er profesjonelle og erfarne, og det er gøy å kjøpe lokalt, sier administrerende direktør i Arriva, Sindre Matre.

an sier det bare er et spørsmål om tid før Arriva kommer til å bygge om eksisterende skip til hybriddrift.

– Det begynner virkelig å skje noe i dette segmentet også nå. Flere konkurrerende rederier er på samme sporet, sier Matre.



Stor miljøeffekt

Skipet som WPA skal levere batteripakke og styringssystemer til skal frakte gods i Nord Europa.

– Det nye skipet reduserer dieselforbruket med mer enn 20 prosent sammenlignet med våre andre fartøy, sier Matre.

Det tilsvarer kutt på rundt 400 tonn drivstoff og omkring 1200 tonn CO2, som tilsvarer utslippene fra 450 personbiler.

Det nye skipet til Arriva kommer til å bruke strøm ikke bare når det ligger til kai hvor landstrøm er tilgjengelig. Batteripakken ombord i dette skipet er nemlig så stor at el-gravemaskinen også kan brukes utslippsfritt i havner uten landstrøm. Dermed gir skipet både lokale miljøgevinster ved at det forurenser og støyer mindre når det ligger til kai, men også ved at det gir reduserte klimautslipp ellers, heter det i en pressemelding.