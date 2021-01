Harald har gått gradene til skipsfører

Harald Leite Olsen er skipsfører i Florø Skyssbåt. Foto MaritimKarriere.no

Som 14-åring var Harald Leite Olsen på utplassering på Florø Skyssbåt. Nå er han tilbake der det hele startet. Han er en av flere unge som er maritim ambassadør og promoterer maritime yrker gjennom kampanjen MaritimKarriere.no.



–Jeg var på utplassering i Florø Skyssbåt i både i 9.- og 10.klasse, og det var en opplevelse som var med på å forme min yrkesvei, forteller han.



Etter dette har Harald (29) vært lærling i Trico Supply, jobbet som matros på charterbåten mellom Flom og Gudvangen og vært kadett i Solstad Offshore.



– Jeg har alltid likt meg i maritime miljø, men interessen kom for fullt da jeg studerte. Oljemarkedet gikk nedover da jeg var i Solstad Offshore, og tilfeldigvis var det en ledig jobb som styrmann i Florø Skyssbåt på Losbåten. Harald har etter hvert steget i gradene. Han begynte som styrmann og deretter ble han skipsfører, en stilling han har hatt i fire år.



INGEN DAGER LIKE

Harald understreker at ingen av hans arbeidsdager er like:



– Noen dager er det ingen kjøring, bare vedlikehold og diverse ombord. En annen er det kjøring natt og dag. Mandag til fredag har vi 2 ruter om dagen, morgen og ettermiddag. Resten av tiden blir brukt til losing, ambulansetjenester og charter.



Harald trekker fram at det gode arbeidsmiljøet og den gode tonen mellom de ansatte som det beste med jobben. På spørsmål om hva som er det verste med jobben er han tydelig:



– Dårlig vær!



PASSER FOR ALLE

– Hvem passer yrket for?



– Alle, du jobber både i team og selvstendig, og det er et hav av muligheter på land og til sjøs.



– Har du tips til ungdom som sikter mot denne jobben?



– Stå på, vis interesse, så kommer du langt!



Harald er spent på fremtiden til næringen, og trekker frem utviklingen innenfor elektrisitet og hydrogendrevne løsninger som spesielt spennende.



Du kan lese mer om maritim utdanning og andre maritime ambassadører på MaritimKarriere.no.