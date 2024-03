Haugesundere lanserer Port Vantage

Espen Lindvik og John Stener Fagerland. Foto: Port Vantage

Espen Lindvik (36) begynt sin karriere til sjøs allerede som 16 åring. Fra skoleskip til Kystvakt og videre i Saga Subsea, har han holdt seg innen den maritime bransjen. John Stener Fagerland (42) er utdannet industrimekaniker, lærer, kystskipper og har de siste 7 årene jobbet i Saga Subsea og KIS Maritime AS. Nå er de klare med eget, nytt firma; Port Vantage AS. – Det er allerede begynt å komme inn en del forespørsler, forteller de to haugesunderne.



Navnevalget er ikke tilfeldig. Vantage er en versjon av «advantage» som betyr fordel, ofte brukt om fordelaktig utsikt.



– Vi mener vi har en fordelaktig utsikt over de områdene vi opererer i, har allerede kvalitetssikret leverandører - og vet hvordan havnene fungerer, sier Espen Lindvik som blir daglig leder i det nybakte firmaet.



SOLID ERFARING

Fagerland (project manager) og Lindvik har begge vært ansatt i Saga Subsea i seks og åtte år - og reist mye til Gran Canaria i jobbøyemed. De ser et skrikende behov for agenttjenester i Norge, Spania og resten av verden, og kommer til å ha base på nettopp Gran Canaria, hvor de allerede har gode kontakter og kommende oppdrag.



– Vi har som mål at båtene ligger kortest mulig tid til kai, så de mister minimalt med dager på vei til eller fra jobb. Vi kan være kundens representant der som det trengs. Vi har mange års erfaring med dette i Norge og i Las Palmas, men har også assistert kunder i mange andre land, som; fastlands-Spania, Malta, Kypros, Portugal, Ghana, Danmark, Gibraltar, England, Shetland og flere, forteller Lindvik og Fagerland.



TJENESTENE

Port Vantage AS kommer til å tilby agenttjenester for båter og rigger, assistere med innklarering, ordne med kaiplass, ordne mannskap skifte, hotell, transport, logistikk, innkjøp, havnetjenester, bunkers, og hva enn kundene måtte trenge mens de ligger til kai.



I tillegg kommer fartøysstøtte; assistere med alt fra vedlikeholdstjenester, inspeksjon av utstyr, godkjenninger, vannprøver, skrogrengjøring, cutback, MRT (Magnetic rope testing), smøring av vaier, piratsikring, lokal representasjon og oppfølging av prosjekter. Mobilisering av fartøy, planlegging av operasjoner, assistere inn mot sluttkunde og hjelpe kunden med å effektivisere jobben, slik at de blir bedre og kan levere ett enda bedre produkt.



FLYTTER FOR TILSTEDEVÆRELSE

Planen til Espen Lindvik og John Stener Fagerland er å pakke med seg familiene og flytte til Las Palmas på Gran Canaria for en periode.



– Dette for å få enda mer tilstedeværelse og få bygget selskapet opp på en solid måte, slik at vi kan tilby bedre og bedre tjenester for kundene. Vi vil bruke lokale leverandører så langt det lar seg gjøre, for å igjen bidra til å gjøre Las Palmas til en enda mer attraktiv havn. Grunnen til at vi velger Las Palmas, er fordi det er det mest naturlige punktet på kartet der du går innom på vei til eller fra jobb i Afrika. Det er også spennende prosjekter på gang i og rundt Kanariøyene nå, som kan bety et enda større behov der nede innen få år, kommenterer Lindvik.



De to er svært spente og positive når de nå går i gang med et nytt kapittel i arbeidskarrieren.

– Det er faktisk kommet inn en del forespørsler allerede. Vi er i gang med flere oppdrag – og vi satser på at 2024 blir et travelt år, avslutter John Stener Fagerland og Espen Lindvik.