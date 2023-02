HAV Design med gjennombrudd i USA

HAV Design er ledende globalt innen energieffektiv og konkurransedyktig skipsdesign med nullutslippsambisjoner.

Med en merittliste bestående av 120 fartøysdesign, bransjeledende kompetanse og virtuelle designverktøy, kan HAV Design utvikle bærekraftige løsninger som er i stand til å imøtekomme fremtidens miljø- og kommersielle krav.

Med utgangspunkt i den norske arv, erfaring, kvalitetsfokus og innovative løsninger, bidrar innsikten vår til å kundene et forsprang, øke konkurranseevnen deres, og gjør dem i stand til å realisere det grønne skiftet mote en bærekraftig fremtid til havs.

På HAV Ocean Lab tilbys kundene våre en virtuell testtank med digitale tvillinger av skip og havområder, noe som er kommersielt unikt.

Målet er å minimere miljøpåvirkningen og øke kundenes konkurranseevne.

Kontrakten er et gjennombrudd i USA for HAV Design, som blir den første europeiske skipsdesigneren som utvikler en SOV for det amerikanske markedet.USA har satt som mål å installere 30 GW med havvind innen 2030. Ifølge klassifiseringsselskapet American Bureau of Shipping (ABS) og andre bransjeeksperter vil denne storstilte utbyggingen kreve mer enn 100 amerikanske fartøy.– Vi har designet og utviklet mange SOV-er for bruk i krevende offshoremiljø, men dette er første gang vi designer et fartøy for det amerikanske markedet. Vi vet godt hvilke driftsfordeler som skipsdesignet vårt byr på, så vi tror denne kontrakten kan åpne døren for ytterligere designarbeid i USA, sier Gisle Vinjevoll Thrane, salgsdirektør i HAV Design.Det nybygde hybridfartøyet vil være av HAV 833 SOV-design og skal bygges av Fincantieri Bay Shipbuilding som holder til i Sturgeon Bay, Wisconsin. HAV Designs kontrakt er med Fincantieri Bay Shipbuilding.Det ABS-klassifiserte fartøyet vil være 88 meter lang og 17.6 meter bred. Skipet har plass til et mannskap på 20 samt 60 havvindspesialister. Fartøyet skal seile under amerikansk flagg og etter planen være i drift i 2026.Esvagt er en dedikert leverandør av sikkerhet og operativ støtte til havs, og en markedsleder innen havvindløsninger. Selskapet har en flåte på mer enn 40 fartøy og omtrent 1 200 ansatte til havs og på land. Selskapet er anerkjent som markedsleder og største operatør av SOV-er i Europa.– Dette er den tolvte SOV-en som Esvagt utvikler sammen med HAV Design. Vi er godt kjent med utfordringen med å frakte personell trygt fra fartøyene til havvindturbinene, og det lange samarbeidet vårt med HAV Design er del av dette kompetansegrunnlaget, sier Kristian Ole Jakobsen, visekonsernsjef i Esvagt.Amerikanske Crowley og det danske rederiet Esvagt har etablert et joint venture-selskap for å bygge opp tilgjengelige fartøy i tråd med den amerikanske Jones Act, for å bistå det raskt voksende amerikanske havvindmarkedet. I tråd med kravene til Jones Act vil Crest eie fartøyet, Crowley skal drive det med amerikanske sjømenn, mens Esvagt skal bidra med teknisk rådgivning på design, bygging og driften av fartøyene basert på selskapets ustrakte erfaring med fartøystypen.– Vi har designet flere fartøy, inkludert SOV-er, for Esvagt i Europa. De er svært godt kjent med HAV 823 SOV-designet og driftsfordelene til skipet. Vi ser frem til å samarbeide med dem i USA også, legger Vinjevoll Thrane til.HAV Design har ikke oppgitt verdien på kontrakten.Når skipet er ferdigbygd skal det gå på charteravtale for Dominion Energys gigantiske 2.6 GW Coastal Virginia Offshore Wind Project, som inkluderer 176 havvindturbiner som skal leveres av Siemens Gamesea. Når havvindfeltet er igangsatt vil prosjektet bidra med nok fornybar energi til 660.000 husstander, noe som gir besparelser på mer enn 5 millioner tonn CO2 sammenliknet med fossile energikilder.HAV Design er et datterselskap av HAV Group ASA som er notert på Euronext Growth Oslo, og har hovedkontor sitt i Fosnavåg.