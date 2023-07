HAV Design skal utvikle SOV for Esvagt

Salgsdirektør i HAV Design, Gisle Vinjevoll Thrane

HAV Design har blitt valgt til å utvikle enda et metanoldrevet serviceoperasjonsfartøy (SOV) for Esvagt.



HAV Design skal levere både skipsdesign og integrert utstyrspakke som inneholder fremdriftssystem, motorer, propeller og posisjoneringssystem.



– Vi er ydmyke og glade for å bli tildelt nok et oppdrag fra en kunde vi har hatt lenge og som også er en ledende operatør av SOV-er. Esvagt stiller svært høye krav til prosjektgjennomføring, sikkerhet, miljøprofil og kostnadseffektiv drift. I så måte er de en kunde som gjør oss til en enda bedre leverandør, sier Gisle Vinjevoll Thrane, salgsdirektør hos HAV Design.



METANOL-ELEKTRISK FREMDRIFTSSYSTEM

Det nybygde hybridfartøyet er av HAV 833 SOV-design. Skipet skal utstyres med metanol-elektrisk fremdriftssystem, inkludert en batteripakke som muliggjør svært lav- og nullutslippsdrift. SOV-en er 93 meter lang og 19,6 meter bred, og vil ha et mannskap på opptil 124.



Servicefartøyets hovedformål er å trygt transportere teknikere og reservedeler til og fra vindturbiner og transformatorstasjoner offshore.



Ved ferdigstillelse vil fartøyet gå inn som en integrert del Ørsteds «UK East Coast Hub».



DEN ELLEVTE SOV-EN

Dette er den ellevte SOV-en som Esvagt utvikler sammen med HAV Group. Esvagt er en dedikert leverandør av sikkerhet og operativ støtte til havs, og en markedsleder innen havvindløsninger. Selskapet har en flåte på mer enn 40 fartøy og omtrent 1 100 ansatte til havs og på land. Selskapet er anerkjent som markedsleder og største operatør av SOV-er i Europa.



– Sikkerhet og bærekraft er kjernen i EsvagtS forretningsstrategi, og en av våre viktigste prioriteringer er å støtte dekarboriseringen av offshoreaktiviteter. Det innebærer å bistå kundene våre med å dekarbonisere leverandørkjeden deres. Da må vi samarbeide med leverandører som passer denne strategien. Det er en vesentlig årsak til at vi velger HAV 833 SOV-designet, som vi kjenner godt og stoler på når det gjelder både operative og miljømessige gevinster, sier Ole Kristian Jakobsen, visekonsernsjef i Esvagt.



Fartøyet skal bygges ved Cemre Shipyard i Tyrkia.



HAV Design er et datterselskap av HAV Group ASA, som er notert på Euronext Growth Oslo. HAV Design har hovedkontor i Fosnavåg.