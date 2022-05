HAV Design valgt til metanoldrevet SOV

HAV Design

HAV Design er ledende globalt innen energieffektiv og konkurransedyktig skipsdesign med nullutslippsambisjoner.

Med en merittliste bestående av 120 fartøysdesign, bransjeledende kompetanse og virtuelle designverktøy, kan HAV Design utvikle bærekraftige løsninger som er i stand til å imøtekomme fremtidens miljø- og kommersielle krav.

Med utgangspunkt i vår norske arv, erfaring, kvalitetsfokus og innovative løsninger, bidrar innsikten vår til å gi kundene våre et forsprang, øke konkurranseevnen deres, og gjør dem i stand til å realisere det grønne skiftet mote en bærekraftig fremtid til havs.

På HAV Ocean Lab tilbyr vi i tillegg kundene våre en virtuell testtank med digitale tvillinger av skip og havområder, noe som er kommersielt unikt.

Målet er å minimere miljøpåvirkningen og øke kundenes konkurranseevne.

HAV Design, som er et datterselskap av HAV Group ASA som er notert på Euronext Growth Oslo, har hovedkontor sitt i Fosnavåg.

HAV Design skal levere både skipsdesign og en integrert utstyrspakke som inneholder fremdriftssystem, motorer, propeller og posisjoneringssystem. Total kontraktsverdi er rundt 200 millioner kroner.– Esvagt er svært godt kjent med skipsdesignet og dets operasjonelle fordeler. Vi er svært fornøyde med dette samarbeidet. Vi er klar over de høye kravene som Esvagt stiller til leverandørene sine, og vi bruker disse som målestokk for å sikre prosjektgjennomføring av ypperste kvalitet, kostnadseffektivitet, og reduksjon av prosjektrisiko til et minimum, sier Gisle Vinjevoll Thrane, salgsdirektør i norske HAV Design.Det nybygde hybridfartøyet er av HAV 833 SOV-design. Skipet skal utstyres med metanol-elektrisk fremdriftssystem, inkludert en batteripakke som muliggjør svært lav- og nullutslippsdrift.SOV-en vil være 93 meter lang og 19,6 meter bred, og vil ha et mannskap på opptil 124.Ved ferdigstillelse vil fartøyet gå inn som en integrert del av drift- og vedlikeholdsarbeidet ved Ørsteds «UK East Regional Programme», som inkluderer Horn Sea Two Offshore Wind Farm utenfor Storbritannia.Servicefartøyets hovedformål er å trygt transportere teknikere og reservedeler til og fra vindturbiner og transformatorstasjoner offshore.Esvagt er en dedikert leverandør av sikkerhet og operativ støtte til havs, og en markedsleder innen havvindløsninger. Selskapet har en flåte på mer enn 40 fartøy og omtrent 1 100 ansatte til havs og på land. Selskapet er anerkjent som markedsleder og største operatør av SOV-er i Europa.– Dette er den tiende SOV-en som Esvagt utvikler sammen med HAV Design. Vårt langsiktige samarbeid med HAV Design vil sikre høyeste grad av ytelse og effektivitet, og alltid med sikkerheten i høysetet, sier Kristian Ole Jakobsen, visekonsernsjef i Esvagt.HAV SOV-designene har en lang merittliste innen havvindnæringen på grunn av driftsfordeler som lavt drivstofforbruk, høy oppetid, at gangveien kan operere under krevende forhold, samt høy komfortstandard.– Ettersom investeringsnivået i havvindindustrien forventes å øke betraktelig de kommende årene og tiårene, og ytterligere fartøyskapasitet er påkrevd, forventer vi å se økt interesse for fartøysdesignet fremover, legger Vinjevoll Thrane til.HAV Design har ikke offentliggjort verdien på kontrakten.