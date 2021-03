HAV Group er blitt børsnotert

Adm.dir. for Oslo Børs, Øivind Amundsen, åpner for notering av HAV Group. Bilde: Euronext.

Grønn teknologi-selskapet HAV Group ble i dag tatt opp til handel på Euronext Growth



HAV Group ønsker å bidra til det grønne skiftet i maritim industri. Konsernet består av fire datterselskaper som er skilt ut fra Havyard.

I forbindelse med børsnoteringen hentet HAV Group 210 millioner kroner i en aksjeemisjon, der det ble hentet 90 millioner friske kroner gjennom utstedelse av nye aksjer, mens nedsalg av allerede utstedte aksjer stod for 120 millioner kroner. Aksjeplasseringen ble møtt med stor interesse både fra norske og internasjonale investorer, meldte Havyard i en børsmelding.



GLOBALE MEGATRENDER

– Våre kunder skal innfri globale megatrender med svært ambisiøse mål for minimal miljøpåvirkning og stadig strengere miljøkrav. I HAV Group har vi kunnskap, erfaring og teknologi til å gi kundene skip og utstyr som innfrir dette og gir økt lønnsomhet, konkurransekraft og bærekraft, sier Gunnar Larsen, konsernsjef for HAV Group.



Emisjonskursen var 18 kroner, noe som gir de utestående aksjene i selskapet en markedsverdi på 630 millioner kroner.