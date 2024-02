HAV Hydrogen får støtte til H2-system

HAV Hydrogen

HAV Hydrogen leverer komplette, skalerbare hydrogensystemer for bruk om bord store og små fartøy, både som nybygg og ettermontert.

Med utgangspunkt i vår norske arv, erfaring, kvalitetsfokus og innovative løsninger, gir innsikten vår kundene våre et forsprang, øker konkurranseevnen deres og gjør dem i stand til å realisere det grønne skiftet i retning en mer bærekraftig fremtid til sjøs.

DNV-godkjente Zero Emission Pod er et komplett dekkshus hvor flere brenselceller er koblet sammen med et komplett distribusjonssystem for hydrogen, kontroll- og sikkerhetssystem inkludert nødavstengnings-, ventilasjons- og kjølesystem, samt DC/DC-tavler for kraftdistribusjon.Zero Emission Pod mottok prinsippgodkjenning (AiP) fra DNV i fjor. Bygging og testing av en fullskala prototype er en videreføring av dette arbeidet. Testingen av prototypen vil gjør teknologien enda mer moden og – sett fra reders perspektiv – redusere teknologirisiko betraktelig. Sistnevnte vil gjøre det mye enklere for rederier å velge å investere i en eller flere Zero Emission Pod-er.– Systemet vårt er designet utfra en risikobasert metodikk slik at det overholder kravene til sikkerhetsbarrierer i IMOs retningslinjer for brenselceller. Dette er avgjørende for å skape et massemarkedsprodukt som raskt kan tas i bruk av den maritime næringen. Å kunne vise frem et fysisk, fungerende produkt til redere og verft vil bidra til økt forståelse for modenheten og omsetteligheten til Zero Emission Pod, sier Kristian Osnes, administrerende direktør i HAV Hydrogen.Testing og sertifisering vil gjennomføres ved SINTFEs nye testanlegg i Trondheim.På grunn av systemets innovative trekk og betydelige kommersielle potensial har Innovasjon Norge bevilget 12,4 millioner kroner i støtte til HAV Hydrogen for å bygge og teste den første fullskala Zero Emission Pod-en. Prototypen skal bygges i løpet av 2024.Innovasjon Norges miljøteknologiordning er rettet mot pilot- og demonstrasjonsfasen av utviklingsprosjekter innen miljøteknologi. Formålet med ordningen er å fremme utvikling og implementering av nye teknologier som gir økt miljøvern og bidrar til å styrke norsk næringslivs konkurranseevne.– I møtet med de betydelige utfordringene knyttet til energiomstilling og utfasing av fossile drivstoff blir oppdraget til Innovasjon Norge enda tydeligere. Å støtte prosjekter som HAV Hydrogens er viktig fordi det oppsummerer Innovasjon Norges forpliktelse til å støtte norsk industri gjennom den viktige omstillingen, sier Magne Aarsnes, finansieringsrådgiver i innovasjon Norge.HAV Hydrogen morselskap, Euronext Growth Oslo-noterte HAV Group ASA, vil bidra med resten av finansieringen som kreves for å bygge, teste og sertifisere prototypene.– HAV Group ønsker å muliggjøre grønn omstilling til havs. Å ta i bruk et sikkert og lettinstallert energisystem for hydrogen er en attraktiv snarvei for fartøysoperatører og -eiere som ønsker å redusere utslipp fra flåten deres uten å pådra seg urimelige høye kostnader ved å gjøre det. Vi ser frem til å bidra til byggingen av prototypen og å frigjøre det kommersielle potensialet som ligger i denne teknologien, sier Gunnar Larsen, konsernsjef i HAV Group.Installert effekt fra Zero Emission Pod kan anvendes til skipets fremdriftssystem eller som ekstra strømforsyning om bord for å imøtekomme grønne driftssituasjoner. I havn kan hydrogensystemet sikre grønn energi til fartøyet, som ikke trenger å være avhengig av ladeinfrastruktur på land for å oppnå nullutslippsstatus.– Zero Emission Pod kan enten ettermonteres på fartøy som ikke er klargjort for konvensjonell retrofit-installasjon under dekk, eller det kan være en komplett tilleggsmodul som gjør installasjonsrisikoen mye lavere på nybyggprosjekter, legger Osnes til.