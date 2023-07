Havfram oppgraderer digitalt for å sikre vekst

Det norske havvindselskapet Havfram har valgt å investere i programvaren IFS Cloud for å vokse. Foto: Havfram.

Det norske havvindselskapet Havfram, med sine to heleide datterselskaper Havfram Wind og Kontiki Winds, har valgt å investere i programvaren IFS Cloud for å vokse inn i nye territorier og møte det raskt voksende globale behovet for nye, rene energikilder.



IFS har ekspertise innen offshore, maritim og fornybar energi, og IFS Cloud gir effektiv styring av prosjekter og aktiva, og er spesielt godt tilpasset kravene i denne sektoren. Løsningen vil håndtere akutte behov i datterselskapenes kjernevirksomheter; transport, installasjon av vindturbiner og utvikling av havvindparker.



ENDE-TIL-ENDE LØSNING

Implementeringen av IFS Cloud vil gi Havfram en ende-til-ende løsning basert på én enkelt plattform og én enkelt datamodell. Dette vil støtte dagens drift, men også hjelpe med å skalere opp for å møte nye behov og krav.



– Valget av IFS Cloud som ERP-løsning var i stor grad basert på bransjeekspertisen og kunnskapen IFS demonstrerte innen prosjekt og vedlikehold av marine installasjoner. De forstår utfordringene ved å operere i tøffe offshore-miljøer og viktigheten av teknologi som leverer den smidigheten som trengs for å håndtere dem. Vihar full tillit til at IFS vil levere denne løsningen til rett tid og i henhold til eksakte spesifikasjoner, og vi vet at de er en teknologipartner vi kan vokse og innovere sammen med i fremtiden. Bjørn Ola Smievoll, VP IT, Havfram, sier:



Den nye IFS Cloud-løsningen vil bli implementert av IFS' partner, Addovation. IFS Cloud vil støtte flere forretningsfunksjoner for selskapet, inkludert prosjektledelse, supply chain, service og asset management, økonomi, HR og customer relationship management (CRM), med flere som følger over tid.



Til å starte med vil løsningen dekke funksjonalitet som brukes av ca. 200 brukere på fire Havfram-lokasjoner: to i Norge, en i Australia og en i Storbritannia.



UTNYTTE NYE MULIGHETER

– Havvindselskaper i dag ønsker å utnytte nye muligheter som raskt dukker opp i markedet. Vi ser betydelige offentlige investeringer i sektoren drevet av behovet for ren energi. Samtidig dikterer lovgivningen i mange land at industrien må generere en viss prosentandel av elektrisiteten sin fra fornybare kilder. Dette gir gode muligheter for vindkraftselskaper, men for å virkelig dra nytte av det, må selskaper som Havfram Wind være smidige og raske. Det er det vi kan levere for dem gjennom vår IFS Cloud-løsning, sier Ann Kristin Sander, Managing Director Nordics, IFS