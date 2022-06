Havila Capella er i rute

Etter at Sjøfartsdirektoratet har gitt Havila Kystruten de nødvendige sertifikater til å drifte Havila Capella, er skipet nå tilbake i drift. Foto: Havila Kystruten

Etter at Sjøfartsdirektoratet har gitt Havila Kystruten de nødvendige sertifikater til å drifte Havila Capella, er skipet nå tilbake i drift, og er nå i rute langs norskekysten igjen.



– Vi har vært igjennom en krevende periode med et skip ute av drift på grunn av hendelser utenfor vår kontroll. Da er det ekstra godt å se at Havila Capella igjen seiler nordover med forventningsfulle passasjerer om bord, sier administrerende direktør Bent Martini i Havila Kystruten.



– Om bord er det også et mannskap fulle av iver etter å vise frem vårt flotte og moderne skip, og by på fantastiske opplevelser langs vår vakre kyst.



GODE ERFARINGER

Etter ankomst til Havila Capella ankommer Ålesund skulle skipet skipet setter kursen inn Geirangerfjorden. Seilasen inn verdensarven vil gå på ren batteridrift.



– Vi har allerede vært inne i Geiranger noen ganger på batteridrift med Havila Castor, og siden Havila Capella er identisk med søsterskipet sitt, har vi gjort oss mange gode erfaringer med å seile lengst mulig på batteridrift, utslippsfritt, sier Martini.



– For alle om bord kan vi bare oppfordre til å komme seg ut på dekk og nyte den vakre verdensarvfjorden og omgivelsene, når vi seiler inn lydløst og behagelig. Man kommer tett på fjellveggene, fossefallene og naturen. Det er en ganske unik opplevelse.



MINNERIKT

Martini kan melde om reiselystne passasjerer om bord, og plass til flere utover sommeren og høsten.



– Grunnet usikkerheten som har de siste månedene har naturlig nok mange flyttet sin reise til Havila Castor, eller utsatt sin reise med Havila Capella. Vi har derfor noe ledig kapasitet på de første rundreisene, men bookingtallene øker gradvis utover sommeren, forklarer Martini.



– Samtidig er det svært gledelig at vi har veldig godt med bestillinger på Havila Castor gjennom sommeren og høsten. Det er mange spente norske og internasjonale gjester som skal få en minnerik opplevelse om bord på våre skip og vi har plass til flere, avslutter Martini.

Havila Capella i Bergen. Foto: Havila Kystruten.