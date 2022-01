Havila Capella – seiler med verdens største batteripakke

I november 2021 ble Havila Capella overlevert fra Tersan Shipyard til Havila Kystruten AS. Kystruteskipet er verftets byggenummer 1093. Design er av type Havyard 923.

Havila Capella settes inn i kystrutefarten på strekningen Bergen–Kirkenes–Bergen. Seilingene i kystrute-sambandet fordeles med syv skip for Hurtigruten og fire skip for Havila Kystruten.

ENDELIG KLAR

Etter en rekke problemer og utsettelser skal første Havila-skip nå være klar for kystrutefart. Søsterskip Havila Castor er ventet levert på nyåret. De to siste, Havila Polaris og Havila Pollux, skal også bygges ved Tersan-verftet i Tyrkia og leveres i løpet av året. Skipene som skal trafikkere langs Norskekysten er 124 meter lange og 22 meter brede. Passasjerkapasiteten er på 640 personer og hvert av skipene har 179 lugarer. Interiøret er inspirert av hav, himmel, fjell og isbreer, og maten du får servert er lokale spesialiteter fra byer og bygder som du ser utenfor vinduene.

Administrerende direktør i Havila Kystruten, Bent Martini, sier de er svært glade for å endelig kaste loss, få det aller første møtet med norskekysten og bli en del av hverdagstrafikken og livsnerven langs kysten.

– Når vi nå kommer med et nytt rederi, det første nye skipet på atten år og det også er ytterligere tre nye skipe i vente, så tror jeg vi skal våge å si at den 12.12.21 er en historisk dag både for Havila Kystruten og for kystruta Bergen-Kirkenes.

NORDISK STIL

De nye kystruteskipene til Havila Kystruten er innredet med norske møbler i nordisk stil. Menyen om bord speiler kysten du seiler gjennom og skipet har store vinduer over alt på skipet for å slippe inn naturen med vekslende lys og vær. De store lugarene er også noe som viser at skipet er nytt og moderne.

– I tillegg har vi et tilbud med hvilestoler som vi tror vil bli populært blant lokalreisende. Når du skal reise så kort at det ikke er nødvendig med lugar, men så langt at det er godt med et rolig rom og en skikkelig godstol der du kan ta en hvil, så har vi det også om bord, sier Martini.

NATURGASS OG BATTERI

Rederiet kaller Havila Capella og søsterfartøyene for de mest miljøvennlige skipene langs norskekysten. Nybygget har fått installert verdens hittil største batteripakke i et skip. Her er også ladeplugg for lading fra vannkraft ved kai, varmegjenvinning fra sjø og kjølevann, og et energieffektivt skrogdesign. Skipet kan legge til og fra kai uten utslipp, samt seile utslippsfritt i fire timer. Et hybrid gasselektrisk fremdriftssystem med batteri, der fire gassmotorer i hvert skip driver generatorene, sørger for reduserte utslipp av CO2 og NOx. Les hele omtalen her.

